Что сейчас бесплатно может получить беженец из Украины в Чехии? Подборка от 420on

Финансовая помощь, развлечения для детей, спортивные занятия и психологическая поддержка. Список бесплатных услуг в Чехии для беженцев из Украины.

►Получить финансовую помощь дополнительно

Кроме госпомощи в размере пяти тысяч чешских крон в центрах занятости, помощь предлагают и банки. К сожалению, Райффайзенбанк уже перестал выдавать единовременную финансовую помощь в размере 2500 чешских крон, но можно проверить, действует ли еще аналогичное предложение от банка ČSOB, посетив отделение.

Кроме того, тем, кто приютил у себя беженцев на бесплатной основе тоже будут полагаться мотивационные выплаты 3000 крон на одного беженца.

►Бесплатно для детей

В Праге для детей из Украины бесплатно доступны посещение Пражского зоопарка и ярмарки Святого Матфея - Matějská pouť. Ярмарка продлится до 18 апреля. Открыта каждый день, кроме понедельника.

Занятия для детей беженцев в спортивных клубах Праги также бесплатны. На сайте Praha sportovní дети узнают все, что нужно для начала тренировок, например, возрастные категории или даты. Пока к проекту присоединились подразделения по гандболу и боевым искусствам, а также по баскетболу, флорболу, футболу и танцам. Большинство из них предлагают обучение и прокат снаряжения бесплатно, детям достаточно взять с собой спортивную одежду и обувь.

Для детей и взрослых также готовятся бесплатные онлайн-курсы чешского языка.

►Гуманитарная помощь: вещи, предметы гигиены

В Праге работает благотворительный магазин Шатник. Находится он в районе Голешовиц, на Пражской тржнице. Павильон номер 13 — там можно найти одежду, предметы первой необходимости и вещи для детей. В Шатник регулярно привозят новые пожертвования.

►Психологическая поддержка

AMIGA (Agency for Migration and Adaptation) предлагает в Праге:

— Кризисную помощь волонтеров-психологов в информационном центре на Vaclavske namesti, 62 и на местах проживания женщин в монастыре при костеле св.Бартоломея.

— Регулярные групповые встречи 1-3 раза в неделю и по необходимости — индивидуальные.

— Групповые встречи и присутствие психолога в Доме Добра на Кубанском Намести и других крупных объектах поселения беженцев (запланировано).

— Регулярные групповые встречи по четвергам с 14 до 17 в кафе Javanka (Máchova, 22 — Praha 2), место встреч женщин и детей за чашечкой чая. Формат общения за столом, арт-терапия.

— Очные групповые встречи для детей и взрослых по адресу Belgická,11 — Praha 2. Есть и онлайн.

Следите за событиями организации в группе Фейсбук.

Телефон: +420 775 654 563

Мейл: [email protected]

Также о бесплатной психологической поддержке для русскоязычных, у которых есть близкие в Украине, писали здесь.

►Бесплатная еда

В Брно повара из Пардубице начали готовить для украинских беженцев бесплатно и раздавать еду из фудтрака в выставочном центре Брно (brněnské výstaviště). Они предлагают бесплатные завтраки, обеды и ужины. Фудтрак работает с 6:00 до 20:00. Как долго он останется здесь, зависит, в том числе, от взносов добровольцев, которые могут финансово поддержать инициативу.

►Бесплатный проезд на некотором транспорте Чехии

В Праге и Среднечешском крае с 10 марта 2022 года гражданам Украины больше не нужно оформлять специальный проездной. Беженцам необходимо иметь при себе один из подтверждающих документов: загранпаспорт Украины со специальной визой vízum strpění или визой о временной охране, пограничный листок со специальной визой vízum strpění или о временной охране. Подойдет и загранпаспорт Украины или пограничный листок со штампом о пересечении границы не ранее 23 февраля 2022 года. Он будет действовать 30 дней.

При этих условиях возможен бесплатный проезд на всех видах транспорта в рамках системы Pražské integrované dopravy (PID) на территории Праги и Среднечешского края, а также на поездах компании Чешские железные дороги (České dráhy). Другие перевозчики могут устанавливать цены самостоятельно.

В настоящее время украинские беженцы могут практически бесплатно передвигаться по территории Моравии на автобусах и поездах или на общественном транспорте (MHD). Исключением является Злинский край. Подробные условия уточняейте на сайте транспортной компании в вашем городе.

►Полезно! Приложение для ориентирования по Чехии

Для лучшего ориентирования беженцев в Чехии стартап Mapotic в сотрудничестве с Česko.Digital менее чем за неделю разработал уникальную карту — Umapa, которая поможет украинским беженцам найти детский сад или школу, врача и другую информацию о Чехии.

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