Ferrero отзывает конфеты Kinder из Чешской Республики из-за сальмонеллы

​Итальянский производитель кондитерских изделий Ferrero превентивно отзывает с рынка Чехии и Словакии некоторые партии шоколадных яиц или конфет Kinder производства Бельгии. Причина — возможная связь с несколькими зарегистрированными случаями сальмонеллы, хотя тесты не обнаружили эту бактерию ни в одном из продуктов компании.

Сальмонелла вызывает острую диарею.

Компания Ferrero сняла продукцию с рынка незадолго до Пасхи, когда выросли продажи шоколадных яиц. «Мы очень серьезно относимся к этой ситуации», — заявили в компании. Из продажи изъяты восемь видов кондитерских изделий Kinder, произведенных в Бельгии, с минимальной датой хранения в период с 19 февраля по 27 сентября этого года. Список продуктов находится на сайте kinder.cz.

Люди, которые купили эти продукты, могут связаться с компанией по адресу [email protected] Другие кондитерские изделия Ferrero, в том числе другие продукты Kinder, не будут изъяты из продажи, говорится в сообщении компании.

Ранее на этой неделе Ferrero предприняла аналогичный шаг в Великобритании. По данным Reuters, местное агентство по безопасности здравоохранения (UKHSA) заявило, что было выявлено не менее 63 случаев заболеваний, связанных с этими продуктами, большинство из них у детей в возрасте до пяти лет.

Бактерии сальмонеллы вызывают диарейный сальмонеллез. Его заболеваемость в Чешской Республике и Европейском союзе в последние годы оставалась стабильной и не изменилась из-за эпидемии коронавируса, сообщил Государственный институт общественного здравоохранения (SZÚ). «С 2008 года мы наблюдаем стабильную тенденцию в Чешской Республике со средней заболеваемостью 105 случаев на 100 000 жителей в год», — говорится в отчете SZÚ.

В прошлом году в Чехии было зарегистрировано 10 085 случаев сальмонеллеза, то есть на 100 000 жителей приходилось около 94 случая.

Источник: novinky.cz