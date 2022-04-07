В Чехии 25 июня будут отмечать День ухода оккупационных войск

​Сенат Чехии одобрил поправку к закону о государственных праздниках, согласно которой с 2022 года в Чехии будут отмечать 25 июня День ухода оккупационных войск, а 27 мая — День национального неповиновения.

Закон теперь должен подписать президент и тогда он вступит в силу.

День национального неповиновения отмечается в память об убийстве нацистского лидера Рейнхарда Гейдриха в 1942 году.

Памятный день 25 июня относится к годовщине подписания протокола о выводе оккупационных советских войск с территории Чехословакии в 1991 году. По словам спикера Палаты депутатов Маркеты Пекаровой Адамовой (TOP 09), объявление 25 июня государственным праздником в эти дни символично.

«Пока в стране есть войска другого государства, о полной свободе говорить нельзя. Мы редко вспоминаем об этом. Я очень рада, что в этом году мы будем отмечать этот день, что он будет вписан в число важных дней нашей истории», — сказала ранее Пекарова.

С предложением внести поправки в закон о государственных праздниках выступил сенатор от KDU-ČSL Людек Кантор.

По его словам, оба важных дня становятся трагическими в контексте российской агрессии против Украины.

«Эти дни — болезненная память, которая сейчас возрождается в связи с нынешней оккупацией пострадавших городов Украины», — сказал Кантор.

«Всем нам совершенно ясно, что ввод иностранных войск, оккупация означает потерю свободы. Мы знаем из нашей собственной истории, как далеко могут зайти российские танки», — сказал Марек Выборны, глава народного депутата, после принятия поправки, имея в виду нынешнее вторжение России в Украину.

Источник: novinky.cz

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