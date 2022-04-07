Правительство Чехии утвердит стратегию управления миграционной волной из Украины через неделю

По словам Ракушана, в последние дни приток украинцев в Чехию несколько снижается. С начала войны Чехия выдала более 266 000 специальных виз.

Правительство утвердит стратегию управления волной миграции из Украины на неделе 13 апреля и внесет ее в Палату депутатов днем ​​позже. Об этом заявил вице-премьер и министр внутренних дел Вит Ракушан после заседания правительства. Министры и группа экспертов получили сегодня комментарии по стратегии, в которой рассматриваются 13 тем, связанных с прибытием беженцев.

Ракушан заявил, что стратегия, разработанная межминистерскими группами, представляет краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные решения и моделирует различные сценарии в зависимости от количества прибывших в Чешскую Республику.

«Наиболее интенсивно мы прорабатываем сценарий, по которому приедут от 250 000 до 300 000 людей», — сказал он. Также создается сценарий, учитывающий количество в полмиллиона человек.

«Они [беженцы] будут пользоваться услугами, по крайней мере, один год, когда действует временная защита, но мы надеемся, что они активно войдут в систему, привнесут в нее свои ценности и начнут работать», — сказал он.

По его словам, стратегия разделена на 13 направлений: координация, правовой статус, цифровизация, управление и разрешение миграционного кризиса, размещение и жилье, трудоустройство, интеграция на рынке труда, образование, социальные вопросы, здравоохранение, адаптация и интеграция в Чешской Республике, внутренняя безопасность Чешской Республики, комплексная европейская и международная стратегия, финансирование и стратегические коммуникации правительства в этой области.

Материал поступил к членам правительства и другим структурам, в том числе некоммерческого сектора, для внесения дополнительных замечаний. Его также прокомментирует экспертная группа, где, по словам Ракушана, представлены специалисты, которые, например, занимались адаптацией Германии к миграционному кризису в 2015 году. Сценарий будет предоставлен общественности после очередного заседания правительства.

«Этот материал должен быть утвержден на следующей неделе на заседании правительства 13 апреля. В результате мы также уложимся в срок для представления Палате депутатов такого стратегического материала до 14 апреля этого года», — добавил он.

Первоначально он пообещал в Палате представителей, что представит стратегию к концу марта. Он подвергся критике со стороны членов оппозиционных партий ANO и SPD за перенос срока сдачи.

По словам Ракушана, в последние дни приток украинцев в Чехию несколько снижается. С начала войны Чехия выдала более 266 000 специальных виз. Украинцы могут находиться в стране до года на основании виз временной защиты. В то же время они имеют доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию, рынку труда и имеют право на дополнительную помощь, например, в жилье.



Источник: ceskenoviny.cz

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