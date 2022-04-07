Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.47
USD
22.45
RUB
0.27
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
04d 16 °C
Правительство Чехии утвердит стратегию управления миграционной волной из Украины через неделю

Правительство Чехии утвердит стратегию управления миграционной волной из Украины через неделю

anastasiia_kn 242
По словам Ракушана, в последние дни приток украинцев в Чехию несколько снижается. С начала войны Чехия выдала более 266 000 специальных виз.
Правительство Чехии утвердит стратегию управления миграционной волной из Украины через неделю

Правительство утвердит стратегию управления волной миграции из Украины на неделе 13 апреля и внесет ее в Палату депутатов днем ​​позже. Об этом заявил вице-премьер и министр внутренних дел Вит Ракушан после заседания правительства. Министры и группа экспертов получили сегодня комментарии по стратегии, в которой рассматриваются 13 тем, связанных с прибытием беженцев.

Ракушан заявил, что стратегия, разработанная межминистерскими группами, представляет краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные решения и моделирует различные сценарии в зависимости от количества прибывших в Чешскую Республику. 

«Наиболее интенсивно мы прорабатываем сценарий, по которому приедут от 250 000 до 300 000 людей», — сказал он. Также создается сценарий, учитывающий количество в полмиллиона человек.

«Они [беженцы] будут пользоваться услугами, по крайней мере, один год, когда действует временная защита, но мы надеемся, что они активно войдут в систему, привнесут в нее свои ценности и начнут работать», — сказал он.

По его словам, стратегия разделена на 13 направлений: координация, правовой статус, цифровизация, управление и разрешение миграционного кризиса, размещение и жилье, трудоустройство, интеграция на рынке труда, образование, социальные вопросы, здравоохранение, адаптация и интеграция в Чешской Республике, внутренняя безопасность Чешской Республики, комплексная европейская и международная стратегия, финансирование и стратегические коммуникации правительства в этой области.

Материал поступил к членам правительства и другим структурам, в том числе некоммерческого сектора, для внесения дополнительных замечаний. Его также прокомментирует экспертная группа, где, по словам Ракушана, представлены специалисты, которые, например, занимались адаптацией Германии к миграционному кризису в 2015 году. Сценарий будет предоставлен общественности после очередного заседания правительства.

«Этот материал должен быть утвержден на следующей неделе на заседании правительства 13 апреля. В результате мы также уложимся в срок для представления Палате депутатов такого стратегического материала до 14 апреля этого года», — добавил он.

Первоначально он пообещал в Палате представителей, что представит стратегию к концу марта. Он подвергся критике со стороны членов оппозиционных партий ANO и SPD за перенос срока сдачи.

По словам Ракушана, в последние дни приток украинцев в Чехию несколько снижается. С начала войны Чехия выдала более 266 000 специальных виз. Украинцы могут находиться в стране до года на основании виз временной защиты. В то же время они имеют доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию, рынку труда и имеют право на дополнительную помощь, например, в жилье.


Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTubeГлавные Новости Чехии • Лучшее за 2021 год
  • YouTubeСколько зарабатывает мастер перманентного макияжа в Чехии?
  • YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
  • YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Рассказать всем:
Темы
Чехия иммиграция украинцы беженцы
Читайте
по теме 
Мошенник в Чехии снял 20 000 крон с чужой карты
07.04.2022 13:59 Экономика
Мошенник в Чехии снял 20 000 крон с чужой карты
1
Ученик в Праге принес в школу нож. Полиция отвезла его на психиатрическую экспертизу
07.04.2022 13:36 Общество
Ученик в Праге принес в школу нож. Полиция отвезла его на психиатрическую экспертизу
80
В среду горела крыша на Смихове. Виновата халатность при реконструкции
07.04.2022 12:08 Общество
В среду горела крыша на Смихове. Виновата халатность при реконструкции
112
Минздрав Чехии: обязательное ношение респираторов в транспорте может быть отменено после Пасхи
07.04.2022 11:56 Коронавирус
Минздрав Чехии: обязательное ношение респираторов в транспорте может быть отменено после Пасхи
192
Последние новости:
07
апреля
Мужчина с ножом не захотел платить за такси. Он попал в руки полиции Праги
07.04.2022 14:09 Общество
Мужчина с ножом не захотел платить за такси. Он попал в руки полиции Праги
1
Мошенник в Чехии снял 20 000 крон с чужой карты
07.04.2022 13:59 Экономика
Мошенник в Чехии снял 20 000 крон с чужой карты
1
Ученик в Праге принес в школу нож. Полиция отвезла его на психиатрическую экспертизу
07.04.2022 13:36 Общество
Ученик в Праге принес в школу нож. Полиция отвезла его на психиатрическую экспертизу
80
В среду горела крыша на Смихове. Виновата халатность при реконструкции
07.04.2022 12:08 Общество
В среду горела крыша на Смихове. Виновата халатность при реконструкции
112
Минздрав Чехии: обязательное ношение респираторов в транспорте может быть отменено после Пасхи
07.04.2022 11:56 Коронавирус
Минздрав Чехии: обязательное ношение респираторов в транспорте может быть отменено после Пасхи
192
В рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes вошли 9 чехов
07.04.2022 10:48 Экономика
В рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes вошли 9 чехов
461
В Чехии 25 июня будут отмечать День ухода оккупационных войск
07.04.2022 08:59 Общество
В Чехии 25 июня будут отмечать День ухода оккупационных войск
898
Правительство Чехии одобрило снижение акцизов на дизельное топливо и бензин
07.04.2022 08:17 Экономика
Правительство Чехии одобрило снижение акцизов на дизельное топливо и бензин
504
06
апреля
Ferrero отзывает конфеты Kinder из Чешской Республики из-за сальмонеллы
06.04.2022 18:34 Общество
Ferrero отзывает конфеты Kinder из Чешской Республики из-за сальмонеллы
2285
Где беженцу найти работу в Чехии? Список полезных сайтов
06.04.2022 17:18 Общество
Где беженцу найти работу в Чехии? Список полезных сайтов
2805


Мобильная версия