Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.52
USD
22.45
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01d 16 °C
Чех получил 20 лет тюрьмы за участие в боевых действиях в Украине

Чех получил 20 лет тюрьмы за участие в боевых действиях в Украине

420on.cz 954
Сегодня Пражский городской суд приговорил Алойза Полака к 20 годам лишения свободы за участие боевых действиях в Украине на стороне сепаратистов в период с 2016 по 2020 год. Мужчину судят как беглеца.
Чех получил 20 лет тюрьмы за участие в боевых действиях в Украине

В обвинительном заключении утверждается, что снайпер убил как минимум четырех военнослужащих украинских правительственных войск, за что Полаку грозит пожизненное тюремное заключение. Однако, согласно сегодняшнему приговору, не доказано, что он мог кого-то убить.

Приговор не окончательный, прокурор и адвокат Полака обжаловали его в зале суда. Дело будет рассматривать Высший суд в Праге.

По словам судьи Ханы Халупковой, нигде не задокументировано, что Полак на самом деле кого-то убил. По ее словам, заявление о расстреле четырех человек не входило в постановление о возбуждении уголовного дела, поэтому Полака сейчас даже не могут осудить по нему.

По словам прокурора Марека Бодлака, поляк выехал из Праги в декабре 2016 года на территорию, контролируемую военными формированиями так называемой Донецкой Народной Республики. Он был вооружен и экипирован и приступил к выполнению боевых задач. Он также принимал активное участие в боевых действиях против украинских правительственных войск в рядах так называемой Республиканской гвардии. Сначала он был снайпером, потом командиром взвода.

По словам Бодлака, в бою мужчина убил не менее четырех человек. «Он сам заявлял об этом», — сказал истец. Согласно обвинительному акту, поляк совершал преступную деятельность как минимум до начала уголовного преследования, то есть до конца марта 2020 года. Однако истец сегодня отметил, что Полак также принимал участие в нынешних боевых действиях во время российского вторжения в Украину.

Полаку предъявили обвинения в теракте и участии в террористической группе.

Чешские суды уже рассмотрели несколько дел, связанных с дракой в ​​Украине. В феврале, например, Пражский городской суд приговорил Павла Ботека к тюремному заключению за участие в боевых действиях в отрядах сепаратистов.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
Рассказать всем:
Темы
суды украинцы Украина война Чехия
Читайте
по теме 
Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш предстанет перед судом
21.03.2022 14:01 Экономика
Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш предстанет перед судом
2459
Чешские СМИ: В Дечине был убит 13-летний мальчик. Малолетние преступники хотели покончить с собой
18.03.2022 12:34 Общество
Чешские СМИ: В Дечине был убит 13-летний мальчик. Малолетние преступники хотели покончить с собой
3569
Цветочный сад в Кромержиже остается в собственности государства
22.02.2022 09:37 Общество
Цветочный сад в Кромержиже остается в собственности государства
1377
В Чехии у почтальона дома было обнаружено почти 100 посылок весом 85 килограммов
18.02.2022 08:57 Общество
В Чехии у почтальона дома было обнаружено почти 100 посылок весом 85 килограммов
4477
Последние новости:
07
апреля
Строительство новой линии пражского метро D начнется во второй половине апреля
07.04.2022 16:55 Общество
Строительство новой линии пражского метро D начнется во второй половине апреля
247
Чехи массово оформляют загранпаспорта из-за страха перед войной. Прага 10 побила рекорд
07.04.2022 16:24 Общество
Чехи массово оформляют загранпаспорта из-за страха перед войной. Прага 10 побила рекорд
1942
Украинские дети не могут поступить в чешские школы. Сначала надо выучить язык
07.04.2022 15:58 Общество
Украинские дети не могут поступить в чешские школы. Сначала надо выучить язык
1133
В Чехии нелегальный мигрант убил соотечественника во время драки. Оба были пьяны
07.04.2022 15:33 Общество
В Чехии нелегальный мигрант убил соотечественника во время драки. Оба были пьяны
1063
Мужчина с ножом не захотел платить за такси. Он попал в руки полиции Праги
07.04.2022 14:09 Общество
Мужчина с ножом не захотел платить за такси. Он попал в руки полиции Праги
503
Мошенник в Чехии снял 20 000 крон с чужой карты
07.04.2022 13:59 Экономика
Мошенник в Чехии снял 20 000 крон с чужой карты
440
Ученик в Праге принес в школу нож. Полиция отвезла его на психиатрическую экспертизу
07.04.2022 13:36 Общество
Ученик в Праге принес в школу нож. Полиция отвезла его на психиатрическую экспертизу
388
Правительство Чехии утвердит стратегию управления миграционной волной из Украины через неделю
07.04.2022 12:35 Общество
Правительство Чехии утвердит стратегию управления миграционной волной из Украины через неделю
627
В среду горела крыша на Смихове. Виновата халатность при реконструкции
07.04.2022 12:08 Общество
В среду горела крыша на Смихове. Виновата халатность при реконструкции
245
Минздрав Чехии: обязательное ношение респираторов в транспорте может быть отменено после Пасхи
07.04.2022 11:56 Коронавирус
Минздрав Чехии: обязательное ношение респираторов в транспорте может быть отменено после Пасхи
409


Мобильная версия