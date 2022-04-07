Чех получил 20 лет тюрьмы за участие в боевых действиях в Украине

Сегодня Пражский городской суд приговорил Алойза Полака к 20 годам лишения свободы за участие боевых действиях в Украине на стороне сепаратистов в период с 2016 по 2020 год. Мужчину судят как беглеца.

В обвинительном заключении утверждается, что снайпер убил как минимум четырех военнослужащих украинских правительственных войск, за что Полаку грозит пожизненное тюремное заключение. Однако, согласно сегодняшнему приговору, не доказано, что он мог кого-то убить.

Приговор не окончательный, прокурор и адвокат Полака обжаловали его в зале суда. Дело будет рассматривать Высший суд в Праге.

По словам судьи Ханы Халупковой, нигде не задокументировано, что Полак на самом деле кого-то убил. По ее словам, заявление о расстреле четырех человек не входило в постановление о возбуждении уголовного дела, поэтому Полака сейчас даже не могут осудить по нему.

По словам прокурора Марека Бодлака, поляк выехал из Праги в декабре 2016 года на территорию, контролируемую военными формированиями так называемой Донецкой Народной Республики. Он был вооружен и экипирован и приступил к выполнению боевых задач. Он также принимал активное участие в боевых действиях против украинских правительственных войск в рядах так называемой Республиканской гвардии. Сначала он был снайпером, потом командиром взвода.

По словам Бодлака, в бою мужчина убил не менее четырех человек. «Он сам заявлял об этом», — сказал истец. Согласно обвинительному акту, поляк совершал преступную деятельность как минимум до начала уголовного преследования, то есть до конца марта 2020 года. Однако истец сегодня отметил, что Полак также принимал участие в нынешних боевых действиях во время российского вторжения в Украину.

Полаку предъявили обвинения в теракте и участии в террористической группе.

Чешские суды уже рассмотрели несколько дел, связанных с дракой в ​​Украине. В феврале, например, Пражский городской суд приговорил Павла Ботека к тюремному заключению за участие в боевых действиях в отрядах сепаратистов.

Источник: seznamzpravy.cz

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