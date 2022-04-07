В Чехии нелегальный мигрант убил соотечественника во время драки. Оба были пьяны

41-летнему иностранцу, зарезавшему в Градце Кралове своего соотечественника, грозит обвинение в убийстве. По данным полиции, оба долгое время находились в Чехии нелегально.

«В воскресенье около 19:00, оперативный офицер принял звонок по линии 158 о раненом мужчине, который находится в доме в пригороде Праги в Градце Кралове. На место происшествия немедленно прибыли полицейские патрули, в том числе криминалисты, техники и скорая помощь. Несмотря на все усилия спасателей, 41-летний мужчина скончался на месте», — сообщила Ива Кормошова, пресс-секретарь полиции Градца Кралове.

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении в доме. Содержание алкоголя в его организме было 2,1 промилле и тот попал в полицейскую камеру.

«В настоящее время задержанный 41-летний иностранец, который не является гражданином ЕС, обвиняется в убийстве», — сообщила представитель полиции, добавив, что мужчина ожидает суда под стражей.

По данным полиции, иностранцы вместе выпили, поссорились и принялись драться. По версии следователя, обвиняемый напал на своего соотечественника и несколько раз ударил его кухонным ножом.

«Полиция выяснила из протоколов, что у обоих иностранцев не было вида на жительство в Чехии, и поэтому они находились здесь, вероятно, долгое время, нелегально», — добавила Кормошова.

Источник: idnes.cz