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Полиция разыскивает детей из кружков, организованных мужчиной, осужденным за изнасилование несовершеннолетней

Полиция разыскивает детей из кружков, организованных мужчиной, осужденным за изнасилование несовершеннолетней

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В четверг следователи попросили придти или позвонить в полицию родителей детей, которые участвовали в детском кружке Děti ráje železnice. Но не сказали, зачем именно. «Мы объясним причину, побудившую нас опубликовать это сообщение, когда это будет возможно», — заявила пресс-секретарь полиции Ивана Балакова.
Полиция разыскивает детей из кружков, организованных мужчиной, осужденным за изнасилование несовершеннолетней

По информации Právo, причиной может быть расследование случаев сексуального насилия над детьми. Liberecký spolek, по всей видимости, возглавлял мужчина, в прошлом судимый за изнасилование несовершеннолетней девочки.

Преступление должно было произойти в 2008 году в Лидове сады в Либереце, где мужчина, тогда еще восемнадцатилетний юноша, по данным полиции, изнасиловал 13-летнюю сестру своего друга.

По данным СМИ, которые освещали дело в суде, эксперты, опрошенные следователями, выявили сексуальные отклонения, а именно гетеросексуальную педофилию и патологическую сексуальную агрессию, у обвиняемого.

Непонятно, как человек с таким прошлым может руководить детской ассоциацией. 14-летний преступник должен был отбыть шестилетний тюремный срок и пройти защитное сексологическое лечение.

Ассоциация Děti ráje železnice, которой мужчина руководил как председатель, организовывала детские клубы и летние лагеря. Его цель состояла в том, чтобы углубить интерес детей к настоящим и модельным железным дорогам и истории, как это указано на сайте ассоциации.

Однако профиль ассоциации в социальной сети уже закрыт, а по контактным телефонам, указанным на сайте, дозвониться невозможно. Призыв криминалистов касается детей, участвовавших в деятельности ассоциации в период с начала 2020 года по настоящее время.

«По нашей информации, дети в возрасте от 4 до 15 лет участвовали в различных программах ассоциации», — сказала представитель полиции.

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция дети преступность Чехия
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