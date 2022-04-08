Полиция разыскивает детей из кружков, организованных мужчиной, осужденным за изнасилование несовершеннолетней

В четверг следователи попросили придти или позвонить в полицию родителей детей, которые участвовали в детском кружке Děti ráje železnice. Но не сказали, зачем именно. «Мы объясним причину, побудившую нас опубликовать это сообщение, когда это будет возможно», — заявила пресс-секретарь полиции Ивана Балакова.

По информации Právo, причиной может быть расследование случаев сексуального насилия над детьми. Liberecký spolek, по всей видимости, возглавлял мужчина, в прошлом судимый за изнасилование несовершеннолетней девочки.

Преступление должно было произойти в 2008 году в Лидове сады в Либереце, где мужчина, тогда еще восемнадцатилетний юноша, по данным полиции, изнасиловал 13-летнюю сестру своего друга.

По данным СМИ, которые освещали дело в суде, эксперты, опрошенные следователями, выявили сексуальные отклонения, а именно гетеросексуальную педофилию и патологическую сексуальную агрессию, у обвиняемого.

Непонятно, как человек с таким прошлым может руководить детской ассоциацией. 14-летний преступник должен был отбыть шестилетний тюремный срок и пройти защитное сексологическое лечение.

Ассоциация Děti ráje železnice, которой мужчина руководил как председатель, организовывала детские клубы и летние лагеря. Его цель состояла в том, чтобы углубить интерес детей к настоящим и модельным железным дорогам и истории, как это указано на сайте ассоциации.

Однако профиль ассоциации в социальной сети уже закрыт, а по контактным телефонам, указанным на сайте, дозвониться невозможно. Призыв криминалистов касается детей, участвовавших в деятельности ассоциации в период с начала 2020 года по настоящее время.

«По нашей информации, дети в возрасте от 4 до 15 лет участвовали в различных программах ассоциации», — сказала представитель полиции.

Источник: novinky.cz