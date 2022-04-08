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В Чехии мошенники выманили у пожилых людей 234 миллиона крон

В Чехии мошенники выманили у пожилых людей 234 миллиона крон

420on.cz 177
​Полиция обвинила четырех человек в мошенничестве на сумму более 234 миллионов крон. Жертвами мошенников стали пожилые люди, которые поверили ложной легенде о выгодном вложении своих сбережений. Дело касается группы компаний Ramfin.
В Чехии мошенники выманили у пожилых людей 234 миллиона крон

Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибегей. По его словам, некоторые из преступников уже совершали подобные преступления в прошлом.

По версии следствия, преступники из Брно создали разветвленную сеть компаний, которые обращались к пожилым людям под предлогом помощи и совета, в частности, через общенациональную дисконтную компанию. Затем торговые представители и продавцы этих компаний предлагали инвестиции пожилым людям со всей Чехии при личных встречах. Полиция заявила, что мошенники воспользовались неосведомленностью и доверием пожилых людей — ими легко было манипулировать.

В действительности никакой инвестиционной деятельности не было, модель напоминала финансовую пирамиду. Жертвы подписывали договоры об оформлении кредитов, а полученные деньги мошенники использовали для работы компаний, комиссий продавцам или в личных целях.

Четыре человека заключены под стражу. Всем грозит до десяти лет лишения свободы. Дело находится под надзором Оломоуцкой прокуратуры. «Мы хотели бы заявить, что у нас есть список жертв, поэтому людям не нужно сообщать в полицию», — добавил Ибегей. Криминалисты вновь рекомендовали гражданам быть более бдительными при вложении денег.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
полиция мошенничество инвестиции пенсионеры Чехия
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