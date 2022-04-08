Четыре контактных зоопарка в Чехии, где можно погладить животных

Контактный уголок в Заездском зоопарке
Не только для детей, но и для взрослых есть открытый контактный уголок, где можно погладить овец, коз, морских свинок и кроликов в том числе. Зоопарк спроектирован как естественная среда обитания, поэтому загоны, вольеры и другие постройки сделаны из натуральных материалов. В течение всего года тут готовят разнообразные развлекательные и познавательные программы (кормление животних с гидом, экскурсии, конкурсы для детей, театральные постановки и другое).
►Сайт
►Программа мероприятий на Пасху в контактном уголке
Адрес: Zájezd 5, 273 43 Zájezd
Часы работы: 09:00 – 17:00
Цена:
— Взрослые 120 крон
— Дети, пенсионеры 75 крон
— Семья 2+3 350 крон
— Дети до трех лет + люди с ограниченным возможностями — бесплатно
— Парковка 40 крон/день
«Бабушкин дворик» в зоопарке Вышков
Большой достопримечательностью зоопарка является «Дворик нашей бабушки» — имитация фермы с возможностью контакта посетителей с животными. В зоопарке есть куры, кролики, сибирские кошки и другие животные.
►Сайт
Адрес: Cukrovarská 9, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
Часы работы: 09:00 - 18:00 (апрель-сентябрь)
Цена: октябрь-апрель: 80 крон (полная) / 50 крон (на октябрь-апрель)
Зоопарк Хлебы
Небольшой зоопарк ZOO Chleby u Nymburka также сделал ставку на семейную концепцию зоопарка. Большинство обитателей ручные, поэтому совершенно не боятся посетителей. Есть детский зоопарк, где дети знакомятся с голландскими карликовыми козами, овцами и другими милыми обитателями. Посетители также могут сфотографироваться на спине индийского буйвола или ламы-альпаки.
►Сайт
Адрес: Chleby 1, 289 31 Chleby
Часы работы: 09:00 - 18:00 (для сезона апрель-сентябрь)
Цена: полная 190 крон, сниженная 140 крон. Бесплатно для людей с ограниченными возможностями и сопровождающих.
Контактный уголок в Пльзеньском зоопарке.
Пльзеньский зоопарк привлекает посетителей своим контактным уголком на исторической ферме Люфтнерка, где дети могут погладить мелких пород коз, мини-свиней или мини-лошадей аппалуза прямо в вольере.
►Сайт
Адрес: Pod Vinicemi 9, 301 16 Plzeň
Часы работы: 08:00 - 19:00 (для сезона апрель-октябрь)
Цена: 140 крон, сниженная —100 крон. Семейный входной билет: 450 крон.
Источники: idnes.cz,.kudyznudy.cz
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