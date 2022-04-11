Мужчину в Пардубице разбудил звонок домофона. Это был эпилептик, у которого начался припадок

Мужчине показался странным такой ночной звонок, поэтому он посчитал, что лучше будет вызвать полицию — он обратился на экстренную линию.
«В течение нескольких минут патруль был на месте и обнаружил лежащего на земле мужчину, который плохо выглядел. Он был полностью без сознания, в конвульсиях, и эти припадки повторялись», — сказала Люси Клементова, пресс-секретарь полиции Пардубице.
Полицейские оказали мужчине первую помощь и вызвали скорую помощь, которая приняла пострадавшего.
«Сообщение о происшествии на одну из линий экстренной помощи также считается оказанием первой помощи. В два часа ночи, когда трудно понять что происходит, такой выбор тоже считается правильным», — сказала Клементова.
Источник:https: idnes.cz
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