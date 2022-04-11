Мужчину в Пардубице разбудил звонок домофона. Это был эпилептик, у которого начался припадок

В два часа ночи во вторник мужчину в квартире в центре Пардубице разбудил звонок в дверь. Ему звонил эпилептик, у которого на улице случился припадок и чье состояние ухудшалось. Сонный мужчина по домофону не понял, что от него нужно, поэтому вызвал полицию. Это тоже считается формой оказания первой помощи.

Мужчине показался странным такой ночной звонок, поэтому он посчитал, что лучше будет вызвать полицию — он обратился на экстренную линию.

«В течение нескольких минут патруль был на месте и обнаружил лежащего на земле мужчину, который плохо выглядел. Он был полностью без сознания, в конвульсиях, и эти припадки повторялись», — сказала Люси Клементова, пресс-секретарь полиции Пардубице.

Полицейские оказали мужчине первую помощь и вызвали скорую помощь, которая приняла пострадавшего.

«Сообщение о происшествии на одну из линий экстренной помощи также считается оказанием первой помощи. В два часа ночи, когда трудно понять что происходит, такой выбор тоже считается правильным», — сказала Клементова.





Источник:https: idnes.cz

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