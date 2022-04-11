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Чехия выдала более 279 000 виз беженцам из Украины

Чехия выдала более 279 000 виз беженцам из Украины

420on.cz 165
Чехия выдала 279 229 специальных виз украинцам, бежавшим от российского вторжения в Украине. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня в Twitter МВД. В последние недели количество выдаваемых виз сокращается.
Чехия выдала более 279 000 виз беженцам из Украины

Украинцы могут находиться в Чехии максимум год на основании виз временной защиты. В то же время они имеют доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию, рынку труда и имеют право на дополнительную помощь, например, на  жилье.

В полиции и центрах помощи иностранцам с 24 февраля зарегистрировались почти 163 тысячи человек. Детям в возрасте до 15 лет (примерно 35% беженцев), не нужно регистрироваться.

Фактическое количество украинских беженцев, проживающих в Чехии, вероятно, больше. По данным чешского правительства, около 300 000 человек прибыли в Чехию из Украины.

Из-за войны на Украине, которая началась 24 февраля с российского вторжения, 11,4 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, из них 4,4 млн бежали за границу, сообщает Би-би-си со ссылкой на данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Большинство людей бежали из Украины через границу с Польшей (более 2,6 млн человек), более 670 тыс. бежали в Румынию и более 405 тыс. — в Молдову. Многие из них затем направились дальше на запад.

Источник: ceskenoviny.cz

 

 

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