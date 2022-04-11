Чехия выдала более 279 000 виз беженцам из Украины

Чехия выдала 279 229 специальных виз украинцам, бежавшим от российского вторжения в Украине. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня в Twitter МВД. В последние недели количество выдаваемых виз сокращается.

Украинцы могут находиться в Чехии максимум год на основании виз временной защиты. В то же время они имеют доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию, рынку труда и имеют право на дополнительную помощь, например, на жилье.

В полиции и центрах помощи иностранцам с 24 февраля зарегистрировались почти 163 тысячи человек. Детям в возрасте до 15 лет (примерно 35% беженцев), не нужно регистрироваться.

Фактическое количество украинских беженцев, проживающих в Чехии, вероятно, больше. По данным чешского правительства, около 300 000 человек прибыли в Чехию из Украины.

Из-за войны на Украине, которая началась 24 февраля с российского вторжения, 11,4 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, из них 4,4 млн бежали за границу, сообщает Би-би-си со ссылкой на данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Большинство людей бежали из Украины через границу с Польшей (более 2,6 млн человек), более 670 тыс. бежали в Румынию и более 405 тыс. — в Молдову. Многие из них затем направились дальше на запад.

Источник: ceskenoviny.cz

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