Двухлетнего мальчика прооперировали в Мотоле с помощью роботизированной системы. Он был первым пациентом

Врачи Университетской больницы в Мотоле, Прага, использовали роботизированную операционную систему, чтобы вставить кохлеарный имплантат и восстановить слух двухлетнего мальчика. Робота будут использовать для других операций на ухе. Больница является первой в Центральной и Восточной Европе, которая использует именно этот тип, говорится в пресс-релизе.

Устройство также можно использовать для других операций в области уха

Роботизированная рука разработана специально для введения кохлеарных имплантов детям и взрослым с глухотой или тяжелыми нарушениями слуха. «Это помогает вводить электроды во внутреннее ухо, устраняет тремор рук хирурга и позволяет значительно замедлить введение пучка электродов, тем самым защищая тонкие структуры внутреннего уха», — сказал Ян Плзак, заведующий Клиники отоларингологии и хирургии головы и шеи первого медицинского факультета и университетской больницы Мотол.

По его словам, устройство, которое контролируется и направляется хирургом, может также использоваться для других операций в области уха, таких как хирургия стремени, реконструкция слуховых косточек или даже введение лекарств в область среднего уха.

Первым пациентом был двухлетний мальчик

Первым пациентом, для которого в больнице использовали робота, стал двухлетний мальчик 21 марта. Подозрение на потерю слуха появилось после рождения, а позже была диагностирована практическая глухота.

Он не понимал человеческую речь даже после усиления лучшими слуховыми аппаратами, и его речь не развивалась. Врачи рассчитывают, что он сможет слышать и понимать речь с имплантом. Постепенно он сможет научиться говорить и догонит своих слышащих сверстников.

Примерно трое из 1000 новорожденных имеют нарушения слуха

Около трех из 1000 новорожденных имеют нарушения слуха, треть из них — в тяжелой форме. Первый чешский пациент получил имплант в 1991 году. Мужчина, который в детстве стал глухим после менингита, был прооперирован врачами в Германии. С 1993 года этим занимаются больница Мотол, другие центры находятся в Брно, Остраве и Градце Кралове.

Устройство передает слуховые ощущения путем прямой электрической стимуляции слухового нерва внутри улитки внутреннего уха. Работает на основе передачи энергии и сигналов посредством электромагнитной индукции.



Источник: prazska.drbna.cz

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