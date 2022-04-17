Чехи до сих пор скупают таблетки йода, опасаясь ядерной катастрофы

Чехи по-прежнему покупают больше таблеток йода, чем до конфликта в Украине. Это следует из данных Lékárna.cz. Чехи начали закупать лекарства оптом после того, как президент России Владимир Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим. Однако специалисты предупреждают, что йод в руках непрофессионала может быть опасен. Особенно, когда кто-то использует его для якобы радиационной профилактики и в чрезмерных количествах.

«Не делайте этого, это не так легко работает и опасно из-за риска побочных эффектов», — подчеркнула Камила Хорничкова из Lékárna.cz.

В аптеке подтвердили, что интерес к йоду резко возрос в конце февраля, когда таблетки йода на некоторое время исчезли из аптек. Люди покупали пачки под угрозой активации ядерного оружия в связи с войной в Украине.

«Несмотря на то, что через две недели интерес ослаб, покупатели по-прежнему покупают в два раза больше продуктов с йодом, чем в начале этого года», — добавила представитель аптеки Романа Жатецка.

Профилактическая защита опасна для детей

Однако превентивная йодная защита из-за боязни радиации опасна, особенно по мнению специалистов, для детей и беременных. «Побочные эффекты могут также представлять опасность для людей с заболеваниями щитовидной железы и тех, кто будет использовать йодид калия повторно и принимать более высокие дозы, чем рекомендовано», — предупредила Жатецка.

По словам Жатецкой, йод (йодид калия) в качестве защиты от радиации целесообразно применять только в определенном радиусе километров от места ядерной аварии и в течение нескольких часов до и примерно в течение 24 часов после ядерного взрыва.

«Рекомендации о том, когда людям в пострадавших районах принимать йод и какую его дозировку, централизованно управляются профессиональным органом. Для других профилактическое использование без рекомендации государственного органа или врача опасно», — сказала Жатецка, добавив, что таблетки йода лечат терапевтически только при диагностированном заболевании щитовидной железы после рекомендации врача.

«Рекомендуемая суточная доза йода составляет 150 мкг. Превышать ее однозначно нецелесообразно. Избыток йода может привести к патологически повышенной активности щитовидной железы, гипертиреозу. Это проявляется температурой, потливостью, выпадением волос, повышенной утомляемостью, потерей веса, тремором, беспокойством и проблемами с сердцем», — сказала Павла Горакова, отвечающая за консультирование пациентов в Lékárna.cz. Она добавляет, что радиационная профилактика не имеет смысла. «Единственная защита — бункер с функциональным очистителем воздуха и воды», — добавила она.

Йод присутствует, например, в рыбе, морепродуктах и ​​водорослях, а также в мясе и молоке крупного рогатого скота. Его также добавляют в поваренную соль. «От пяти до 10 граммов соли, приготовленной таким образом, должно быть достаточно, чтобы покрыть суточную потребность в йоде», — добавила Жатецка из аптеки.



Источник:idnes.cz

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