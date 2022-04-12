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В пражском аэропорту произошел взрыв. Полиция проверяет подозрительный багаж.

В пражском аэропорту произошел взрыв. Полиция проверяет подозрительный багаж.

420on.cz 620
Полиция и пожарные работают на территории пражского аэропорта, где, по предварительной информации, взорвалась пиротехника, которая находилась в рюкзаке одного из пассажиров. По данным полиции, турист из Великобритании получил травмы.
В пражском аэропорту произошел взрыв. Полиция проверяет подозрительный багаж.

По данным чешских СМИ, произошел взрыв в трубе между первым и вторым терминалами. На место прибыли и полиция, и пожарные. 

«В общественной части Терминала 2 ожоги получил гражданин Великобритании. Полицейские пиротехники сейчас работают над выяснением причины возгорания, по предварительной информации, это были непрофессиональные манипуляции с фейерверком», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Пресс-секретарь полиции Рената Грецманова подтвердила информацию о том, что у мужчины в рюкзаке была пиротехника. Иностранец получил легкие травмы. Впоследствии полиция эвакуировала людей из коридора между Терминалами 1 и 2. К счастью, больше никто не пострадал. 

«Работа аэропорта не ограничена, для получения дополнительной информации необходимо обращаться в полицию», — сообщила пресс-секретарь аэропорта Клара Дивишкова.

Спустя некоторое время аэропорт сообщил в своем аккаунте в Twitter, что был обнаружен подозрительный багаж. «На месте работает полиция и пиротехник. В аэропорту временно ограничено прибытие и ограничена работа части залов, эксплуатация воздушных судов и регистрация на рейс — без ограничений», — заявили в аэропорту.

Транспортное предприятие Праги сообщило на своем сайте, что в связи с тем, что полиция перекрыла улицу Aviatická, остановки Терминала 1 переносятся на улицу Aviatická рядом с отелем Marriott.

Источник: novinky.cz

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Темы
аэропорт Прага взрыв полиция пожарники Чехия
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