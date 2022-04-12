Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.43
USD
22.5
RUB
0.27
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01d 11 °C
26 500 беженцев стали ходить в Чехии в детские сады и начальные школы

26 500 беженцев стали ходить в Чехии в детские сады и начальные школы

420on.cz 48
​Около 26 500 детей беженцев из Украины на сегодняшний день поступили в детские сады и начальные школы Чешской Республики. Об этом свидетельствуют данные, которые Министерство образования получило от школ 7 апреля.
26 500 беженцев стали ходить в Чехии в детские сады и начальные школы

Согласно полученным данным, в начальных школах по-прежнему имеется около 150 500 мест, а в детских садах — около 12 900 мест. Больше всего доступных мощностей имеется в Моравско-Силезском крае, а меньше всего в Карловарском и Либерецком краях или в Праге.

В конце марта министр образования Петр Газдик  заявил, что в Чехии зарегистрировано около 125 тысяч украинских беженцев в возрасте от трех до 18 лет. Около 7000 украинских детей могут принять в этом учебном году детские сады и 26 250 — начальные школы.

Согласно данным на 7 апреля, в детских садах было 3 310 украинских детей беженцев, а в начальных школах — 23 204 ребенка. Большинство из них зарегистрировались в Праге. Детские сады в столице приняли около 580, начальные школы – 4170. Это примерно шестая часть всех украинских беженцев, которые начали посещать детские сады и начальные школы в Чехии. В то же время Прага является одним из трех регионов Чехии, где мощности уже заполнены. В детских садах осталось около 620 мест, в начальных школах — 8040 мест. Среднечешский край находится на втором месте по количеству принятых детей беженцев. 

По состоянию на 7 апреля в детских садах по всей Чехии было 12 896 свободных мест, а в начальных школах — 150 458 мест. При необходимости, по данным министерства, с сентября могут быть созданы еще 9 930 новых мест в детских садах и 35 257 в начальных школах. Вместимость детских садов в Среднечешском крае и школ в Моравско-Силезском крае может увеличиться больше всего.

Текущая вместимость школ была определена министерством в ходе внеочередного сбора данных с 28 марта по 7 апреля. По словам Газдика, результаты опроса послужат обзором интеграции украинских детей в школы, и с ними будут работать государственные органы и региональные правительства. По словам директора Департамента информатики и статистики министерства Вацлава Елена, школы уже могут постепенно обновлять данные в системе. Свежие данные будут доступны регионам и другим учреждениям, занимающимся координацией размещения беженцев в Чешской Республике.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
Рассказать всем:
Темы
школы беженцы дети Чехия украинцы Украина детский сад
Читайте
по теме 
Ученик в Праге принес в школу нож. Полиция отвезла его на психиатрическую экспертизу
07.04.2022 13:36 Общество
Ученик в Праге принес в школу нож. Полиция отвезла его на психиатрическую экспертизу
828
Ученик средней школы в Праге убил учителя ножом. Полиция задержала преступника.
31.03.2022 15:19 Общество
Ученик средней школы в Праге убил учителя ножом. Полиция задержала преступника.
4045
В Праге из-за аварии 77 000 жителей остались без воды
30.03.2022 08:25 Общество
В Праге из-за аварии 77 000 жителей остались без воды
1774
В Чехии полиция разыскала мальчика, который писал, что не хочет жить
28.03.2022 14:24 Общество
В Чехии полиция разыскала мальчика, который писал, что не хочет жить
5390
Последние новости:
12
апреля
Прага выделит 9 миллионов на помощь бездомным
12.04.2022 11:14 Общество
Прага выделит 9 миллионов на помощь бездомным
41
В пражском аэропорту произошел взрыв. Полиция проверяет подозрительный багаж.
12.04.2022 09:40 Общество
В пражском аэропорту произошел взрыв. Полиция проверяет подозрительный багаж.
1130
Политик в Чехии выложил бутерброды в форме буквы Z, дело расследует полиция
12.04.2022 08:30 Политика
Политик в Чехии выложил бутерброды в форме буквы Z, дело расследует полиция
1015
11
апреля
Национальный симфонический оркестр Украины — Ukraine Now and Forever — в Праге
11.04.2022 19:44 Культура
Национальный симфонический оркестр Украины — Ukraine Now and Forever — в Праге
551
Собака в Чехии провалилась под землю. Пес вернулся к счастливой хозяйке благодаря пожарным
11.04.2022 18:23 Общество
Собака в Чехии провалилась под землю. Пес вернулся к счастливой хозяйке благодаря пожарным
662
ВИДЕО: Двое неизвестных ограбили пожарную часть в Праге. Пропало оборудования на триста тысяч
11.04.2022 17:24 Общество
ВИДЕО: Двое неизвестных ограбили пожарную часть в Праге. Пропало оборудования на триста тысяч
1035
Прага начнет ремонтировать набережную Сметаны. Ограничивать движение не будут
11.04.2022 16:50 Общество
Прага начнет ремонтировать набережную Сметаны. Ограничивать движение не будут
329
Участок «красной» ветки пражского метро закроют с 15 по 18 апреля
11.04.2022 15:10 Экономика
Участок «красной» ветки пражского метро закроют с 15 по 18 апреля
2203
ВИДЕО: В Праге мужчина отказался дать сигарету и его избили
11.04.2022 14:57 Общество
ВИДЕО: В Праге мужчина отказался дать сигарету и его избили
2060
У мэра Праги закончилось терпение. Он призвал активистов прекратить заставлять горожан страдать
11.04.2022 14:33 Общество
У мэра Праги закончилось терпение. Он призвал активистов прекратить заставлять горожан страдать
3914


Мобильная версия