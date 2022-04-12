26 500 беженцев стали ходить в Чехии в детские сады и начальные школы

​Около 26 500 детей беженцев из Украины на сегодняшний день поступили в детские сады и начальные школы Чешской Республики. Об этом свидетельствуют данные, которые Министерство образования получило от школ 7 апреля.

Согласно полученным данным, в начальных школах по-прежнему имеется около 150 500 мест, а в детских садах — около 12 900 мест. Больше всего доступных мощностей имеется в Моравско-Силезском крае, а меньше всего в Карловарском и Либерецком краях или в Праге.

В конце марта министр образования Петр Газдик заявил, что в Чехии зарегистрировано около 125 тысяч украинских беженцев в возрасте от трех до 18 лет. Около 7000 украинских детей могут принять в этом учебном году детские сады и 26 250 — начальные школы.

Согласно данным на 7 апреля, в детских садах было 3 310 украинских детей беженцев, а в начальных школах — 23 204 ребенка. Большинство из них зарегистрировались в Праге. Детские сады в столице приняли около 580, начальные школы – 4170. Это примерно шестая часть всех украинских беженцев, которые начали посещать детские сады и начальные школы в Чехии. В то же время Прага является одним из трех регионов Чехии, где мощности уже заполнены. В детских садах осталось около 620 мест, в начальных школах — 8040 мест. Среднечешский край находится на втором месте по количеству принятых детей беженцев.

По состоянию на 7 апреля в детских садах по всей Чехии было 12 896 свободных мест, а в начальных школах — 150 458 мест. При необходимости, по данным министерства, с сентября могут быть созданы еще 9 930 новых мест в детских садах и 35 257 в начальных школах. Вместимость детских садов в Среднечешском крае и школ в Моравско-Силезском крае может увеличиться больше всего.

Текущая вместимость школ была определена министерством в ходе внеочередного сбора данных с 28 марта по 7 апреля. По словам Газдика, результаты опроса послужат обзором интеграции украинских детей в школы, и с ними будут работать государственные органы и региональные правительства. По словам директора Департамента информатики и статистики министерства Вацлава Елена, школы уже могут постепенно обновлять данные в системе. Свежие данные будут доступны регионам и другим учреждениям, занимающимся координацией размещения беженцев в Чешской Республике.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: