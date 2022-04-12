Злинская скорая помощь будет ездить на электромобиле

Медико-спасательная служба Злинского края (ZZS ZK) будет испытывать в деле электромобиль. Об этом сообщил прессе директор ZZS ZK Йозеф Валента. Volkswagen ID.4 GTX будет выполнять роль медицинской машины на выезды. Спасатели из Злина получили электромобиль в аренду благодаря сотрудничеству со Злинской компанией, которая является официальным дилером Volkswagen. Постепенно на электромобиле начнут ездить и другие водители скорой в Отроковицах, Славичине, Кромержиже и Угерске Градиште.

«Основная задача наших водителей: тестировать, пробовать и давать нам обратную связь, информацию, предложения, замечания, которые помогут эффективно определить путь развития», — сказал директор. По его словам, не исключено, что через несколько лет использование электромобилей станет обычным делом для некоторых скорых.

«Служба скорой помощи Злинского края будет единственной службой скорой помощи в Чешской Республике, которая будет использовать автомобиль, работающий на электрической энергии, для оказания неотложной добольничной помощи. Цель проекта – выяснить, можно ли и при каких условиях в будущем ZZS ZK включить в парк электромобилей на постоянной основе», — сказал региональный представитель спасательных служб Якуб Омелка.

Электромобиль будет ездить днем, ночью его будут подзаряжать в гаражах выездной базы.

«ID.4 GTX заряжается кабелем на 380 В, поэтому никаких строительных или иных доработок делать не пришлось», — сказал представитель. Запас хода электромобиля на одном заряде составляет от 340 до 480 километров. Автомобиль имеет полный привод.



Источник: ceskenoviny.cz

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