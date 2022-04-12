Кота выкинули с девятого этажа. В Либерце состоится суд

Дело о коте, выкинутом с девятого этажа панельного дома в Рупрехтицах, рассматривал окружной суд в Либерце. Обвиняемым является 28-летний Йозеф Ш. из Валашске-Мезиржичи, которому грозит до шести лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.

Кот пережил падение, но его травмы оказались смертельными, и ветеринару пришлось его усыпить. У животного был сломан позвоночник и поврежден мозг.

«Я нашел умирающего кота. Отвез его прямо к ветеринару, там пришлось применить эвтаназию», — описал владелец животного Томаш Шпециан, который требует от подсудимого сто тысяч в качестве компенсации за психологический ущерб.

Он также требует от ответчика возмещения убытков за расходы на ветеринарное вмешательство и расходы, связанные с судебным разбирательством. Окончательная сумма будет известна только после вынесения решения.

Подсудимый утверждает, что невиновен. По его словам, кота выбросил из окна сам его знакомый, у которого он был в гостях.

Несчастный случай произошел 23 декабря 2020 года. Подсудимый утверждает, что кота забрал в квартиру его знакомый. «Я сказал ему не делать этого, потому что у него там собака. Но он хотел подарить ее (кошку) своей девушке», — сказал Йозеф Ш.

По его словам, ситуация в квартире обострилась. Кот напугал лающую на него собаку и поцарапал свидетеля. «Кот начал бегать по комнате, и я поймал его. Он укусил меня за большой палец. Я снова отпустил», — продолжил подсудимый.

По его словам, тогда его знакомый выбросил кота из окна, потому что к этому его подтолкнула девушка. «Она была потрясена и сказала ему выбросить кота. Потом он выглянул в окно и сказал, что кот жив», — добавил Йозеф Ш.

Подсудимый подробностей не помнит. Он признался, что в то время был «обкуренный» и пил пиво со своим знакомым. «Я ничего не мог сделать, все произошло очень быстро», — добавил он.



Свидетели были оштрафованы

В суд также были вызваны оба присутствовавших свидетеля, но ни один из них не явился. Судья наложил на них обоих штраф в размере пяти тысяч крон.

Раненое животное обнаружил свидетель, который выгуливал собаку.

«Ко мне пришел знакомый, который знал, что это мой кот», — подтвердил владелец. — «Животное рычало и пыталось поднять голову».

По его словам, это событие коснулось всей семьи.

«Сочельник был одним из худших в нашей жизни», — сказал он, отметив, что кошке было семь лет. «Он выходил каждый день, делал круг и возвращался», — сказал Щпециан, который ранее опубликовал историю кота в социальных сетях, где это прокомментировали тысячи людей. «Я хотел привлечь внимание к подобным обращениям с животными, чтобы виновные понесли более суровые наказания».

Основное слушание продолжится 9 июня. Суд заслушает свидетелей, не явившихся на первое слушание, в качестве доказательства будет воспроизведена запись с камеры.

Источник: idnes.cz