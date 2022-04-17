От врача до переводчика. Как украинские коллеги помогают чешским терапевтам

Первые приемные общей практики в Чехии начинают принимать врачей из числа украинских беженцев. Хотя они не могут пока лечить людей из-за сложного процесса признания образования, они могут начать работать в качестве административной силы и помогать общаться с украинскими пациентами. Сейчас в Чехии работают десятки врачей общей практики из Украины.

«Привлечение украинских врачей в систему здравоохранения Чехии — это долгосрочный процесс. Пройдет не менее полугода, прежде чем будет решена юридическая сторона вопроса. Однако терапевты уже перегружены, и всем очень жаль, что врачи из Украины работают в немедицинских профессиях», — сказала доктор Святополк Бима, председатель Общества общей медицины Чешского медицинского общества Яны Евангелисты Пуркине (ČLS JEP).

«Самая большая проблема — языковой барьер. Большинство беженцев говорят на украинском и русском языках, только младшие поколения говорят по-английски. Здесь есть место для наших коллег из Украины, которые опрашивают пациента о состоянии его здоровья и, так сказать, подготавливают его для нас», — описывает врач-терапевт Кирилл Муха.

Он уже нанял врача из Украины в свой кабинет и очень доволен сотрудничеством, так как ежедневно лечит украинских пациентов. «В среднем бывает три-четыре таких пациентов в день, большинство из которых, к сожалению, не владеют никаким другим языком, кроме украинского, поэтому помощь в общении полезна», — сказал он.

В случае заинтересованности терапевты могут обратиться к врачам через проект Украина от ČSL JEP, где их свяжут с возможными кандидатами. Их трудоустройство также окажет финансовую поддержку проекту. Пока бюджет составляет один миллион крон, и ожидается, что каждая ординация будет получать десять тысяч крон в месяц в качестве вклада в зарплату украинского врача.

Таким образом, украинские врачи будут постепенно готовиться к полноценной работе в системе здравоохранения Чехии, что, по мнению практикующих врачей, смягчит нынешнюю кадровую нехватку. Лечить они могут только после прохождения всего процесса признания образования, который занимает не менее полугода, а лучше год.

«Они рассчитывают, что смогут работать по специальности, но ситуация в больницах пока достаточно неясная. Они здесь уже месяц. Поэтому мы предлагаем им пойти на прием к врачу общей практики и принять участие», — добавил Кирилл.

Источник: idnes.cz