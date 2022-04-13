В Чехии мужчина хотел инвестировать в криптовалюты и потерял миллион крон

29-летний мужчина из Оломоуца наткнулся на мошенников, которые предлагали ему инвестировать деньги в покупку криптовалют. В результате он потерял более 1 миллиона крон.

Об этом в среду сообщила пресс-секретарь полиции Петра Ванхарова. По ее словам, мужчина потерял свои деньги после того, как откликнулся на объявление о возможности инвестирования в марте прошлого года.

«Он позвонил по номеру мобильного телефона, опубликованному в Интернете, чтобы узнать больше информации. Во время телефонного разговора на английском языке молодой человек получил советы инвестированию и другую первоначальную информацию. Впоследствии он открыл так называемый демо-счет и заплатил вступительный взнос в размере более 5 000 крон. На его основании был активирован инвестиционный счет», — сказала пресс-секретарь.

Далее житель Оломоуца вложил более 200 000 крон, совершив несколько платежей с помощью своей платежной карты. Для облегчения торговли криптовалютой ему посоветовали создать крипто-кошелек. Он так и сделал и прислал ей сто тысяч примерно за два месяца.

«В середине прошлого года он запросил выплату всей суммы, которая была на его инвестиционном счете. Предполагалось, что это будет почти два миллиона крон. Однако это требование сопровождалось комиссией, которая якобы была связана с закрытием счета и последующим переводом денег. Это была сумма в общей сумме более 150 тысяч крон. Последний из этих сборов мужчина заплатил в конце прошлого года», — заявила Ванхарова.

Однако никаких средств мужчина до сих пор не получил, а с людьми, с которыми он общался по поводу инвестиций, связаться уже нельзя. Он обратился в полицию во вторник и подсчитал, что нанесенный ему ущерб превысил один миллион крон.

Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы, если их поймают.

Источник: novinky.cz

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