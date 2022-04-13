МВД Чехии: страну уже покидает больше беженцев, чем прибывает

Стратегический документ, представленный вице-премьером, содержит планы по адаптации системы здравоохранения или образования для большего числа беженцев, а также, например, как управлять работой с данными. Регионы и оппозиция в ближайшее время прокомментируют документ.
По словам комиссара ЕС Веры Юровой, принимавшей участие в заседании кабинета министров, правительство сможет потребовать от Еврокомиссии возмещения расходов задним числом, с 24 февраля — даты вторжения России в Украину.
В настоящее время, по словам Ракушана, первая кризисная фаза миграционной волны из Украины переходит в следующую, когда потребуются более долгосрочные решения.
По словам главы МВД, ситуация также стабилизировалась. «У нас больше людей, уезжающих на поездах из Чешской Республики, чем прибывающих», — сказал министр после заседания кабинета министров.
«Мы не пограничные страны. Они уезжают от нас, и мы не знаем, куда. Но есть и возврат людей в Украину из Чехии. Например, некоторые едут проверить свое имущество», — сказал он, отвечая на вопрос, куда едут украинцы.
Он также напомнил, что заброшенные киевские квартиры постепенно находят своих владельцев. «Приток беженцев замедлился, возможно, прекратился», — сказал он.
В Чехию прибыло более 300 тысяч украинцев.
«Мы выдали 285 тысяч виз временной защиты. ЕС выдал почти 900 000 виз. Это показывает эффективность созданной нами системы. У нас нет людей, которые спят на улицах в парках и скверах», — обрисовал текущую ситуацию глава МВД.
По словам Ракушана, только 900 из них находятся в гуманитарных пунктах. «У нас нет лагерей для беженцев», — подчеркнул он.
Источник: novinky.cz
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