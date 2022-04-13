МВД Чехии: страну уже покидает больше беженцев, чем прибывает

Согласно стратегии, представленной правительством, кризис с беженцами обойдется государству в 54 миллиарда крон. Затем Чехия сможет потребовать возмещения расходов от Европейской комиссии, заявил министр внутренних дел Вит Ракушан после заседания кабинета министров. По его словам, приток беженцев стабилизировался, возможно, даже прекратился.

Стратегический документ, представленный вице-премьером, содержит планы по адаптации системы здравоохранения или образования для большего числа беженцев, а также, например, как управлять работой с данными. Регионы и оппозиция в ближайшее время прокомментируют документ.

По словам комиссара ЕС Веры Юровой, принимавшей участие в заседании кабинета министров, правительство сможет потребовать от Еврокомиссии возмещения расходов задним числом, с 24 февраля — даты вторжения России в Украину.

В настоящее время, по словам Ракушана, первая кризисная фаза миграционной волны из Украины переходит в следующую, когда потребуются более долгосрочные решения.

По словам главы МВД, ситуация также стабилизировалась. «У нас больше людей, уезжающих на поездах из Чешской Республики, чем прибывающих», — сказал министр после заседания кабинета министров.

«Мы не пограничные страны. Они уезжают от нас, и мы не знаем, куда. Но есть и возврат людей в Украину из Чехии. Например, некоторые едут проверить свое имущество», — сказал он, отвечая на вопрос, куда едут украинцы.

Он также напомнил, что заброшенные киевские квартиры постепенно находят своих владельцев. «Приток беженцев замедлился, возможно, прекратился», — сказал он.

В Чехию прибыло более 300 тысяч украинцев.

«Мы выдали 285 тысяч виз временной защиты. ЕС выдал почти 900 000 виз. Это показывает эффективность созданной нами системы. У нас нет людей, которые спят на улицах в парках и скверах», — обрисовал текущую ситуацию глава МВД.

По словам Ракушана, только 900 из них находятся в гуманитарных пунктах. «У нас нет лагерей для беженцев», — подчеркнул он.

Источник: novinky.cz

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