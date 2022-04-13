Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.42
USD
22.53
RUB
0.27
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01d 19 °C
В национальном парке «Чешская Швейцария» горит лес. Под угрозой птицы

В национальном парке «Чешская Швейцария» горит лес. Под угрозой птицы

anastasiia_kn 107
В национальном парке «Чешская Швейцария» горит лес под тропой Габриэлы.
В национальном парке «Чешская Швейцария» горит лес. Под угрозой птицы

В труднодоступной местности тушить пожар будут с вертолета. Дорога от Межни Луки до Правчицких ворот закрыта. Гнездящиеся соколы поблизости находятся под угрозой исчезновения —  сообщил представитель администрации национального парка Томаш Салов.

По словам Салова возгорание могло произойти, например, от окурка. 

«Пожар угрожает среде обитания сапсана, который гнездится в 300 метрах от места возгорания», — сказал он.

По словам регионального представителя пожарной охраны Лукаша Файака пожар небольшой, но погасить его будет сложно из-за труднодоступной местности.

Последний раз лес горел в Чешской Швейцарии в июне прошлого года. Огонь охватил четыре гектара растительности возле Етржиховиц в Дечинском районе. Тогда на место прибыли 14 подразделений, то есть несколько десятков пожарных.


Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
Рассказать всем:
Темы
пожар пожарники Чехия
Читайте
по теме 
В среду горела крыша на Смихове. Виновата халатность при реконструкции
07.04.2022 12:08 Общество
В среду горела крыша на Смихове. Виновата халатность при реконструкции
505
В Чехии сгорел ресторан канцлера президента Вратислава Минаржа
29.03.2022 08:41 Общество
В Чехии сгорел ресторан канцлера президента Вратислава Минаржа
1211
Сегодня утром пожарные потушили пожар на товарной станции в Жижкове
28.03.2022 17:56 Общество
Сегодня утром пожарные потушили пожар на товарной станции в Жижкове
615
В Чехии горит более гектара леса. Объявлена третья степень пожарной тревоги
21.03.2022 13:00 Общество
В Чехии горит более гектара леса. Объявлена третья степень пожарной тревоги
1919
Последние новости:
13
апреля
Сегодня в полночь можно снять маски в общественном транспорте в Чехии
13.04.2022 18:00 Общество
Сегодня в полночь можно снять маски в общественном транспорте в Чехии
82
МВД Чехии: страну уже покидает больше беженцев, чем прибывает
13.04.2022 17:47 Общество
МВД Чехии: страну уже покидает больше беженцев, чем прибывает
219
Прага не штрафует украинские автомобили за парковку. Нет возможности найти владельца
13.04.2022 17:18 Общество
Прага не штрафует украинские автомобили за парковку. Нет возможности найти владельца
168
Продавец застал вора за кражей сигарет в Праге
13.04.2022 17:08 Общество
Продавец застал вора за кражей сигарет в Праге
160
«Мы не безразличны к ситуации в Украине». Česká spořitelna готова дать беженцам по 3000 крон
13.04.2022 16:45 Политика
«Мы не безразличны к ситуации в Украине». Česká spořitelna готова дать беженцам по 3000 крон
353
HOME REAL ESTATE открывает предпродажи в резиденции PROSECKÁ VYHLÍDKA. Малометражные апартаменты вблизи центра Праги рядом с лесом
13.04.2022 14:04 Пресс-релизы
HOME REAL ESTATE открывает предпродажи в резиденции PROSECKÁ VYHLÍDKA. Малометражные апартаменты вблизи центра Праги рядом с лесом
519
В Чехии мужчина хотел инвестировать в криптовалюты и потерял миллион крон
13.04.2022 13:44 Общество
В Чехии мужчина хотел инвестировать в криптовалюты и потерял миллион крон
251
Россиянину из санкционного списка запрещено совершать сделки с отелем в Марианских Лазнях
13.04.2022 12:23 Экономика
Россиянину из санкционного списка запрещено совершать сделки с отелем в Марианских Лазнях
771
Цифровизация в сфере управления строительством в Чехии затянется
13.04.2022 11:29 Экономика
Цифровизация в сфере управления строительством в Чехии затянется
280
Заполняемость отелей в Чехии ниже ожидаемой, некоторые гостиницы подняли цены
13.04.2022 09:59 Экономика
Заполняемость отелей в Чехии ниже ожидаемой, некоторые гостиницы подняли цены
790


Мобильная версия