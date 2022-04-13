В национальном парке «Чешская Швейцария» горит лес. Под угрозой птицы

В национальном парке «Чешская Швейцария» горит лес под тропой Габриэлы.

В труднодоступной местности тушить пожар будут с вертолета. Дорога от Межни Луки до Правчицких ворот закрыта. Гнездящиеся соколы поблизости находятся под угрозой исчезновения — сообщил представитель администрации национального парка Томаш Салов.

По словам Салова возгорание могло произойти, например, от окурка.

«Пожар угрожает среде обитания сапсана, который гнездится в 300 метрах от места возгорания», — сказал он.

По словам регионального представителя пожарной охраны Лукаша Файака пожар небольшой, но погасить его будет сложно из-за труднодоступной местности.

Последний раз лес горел в Чешской Швейцарии в июне прошлого года. Огонь охватил четыре гектара растительности возле Етржиховиц в Дечинском районе. Тогда на место прибыли 14 подразделений, то есть несколько десятков пожарных.



Источник: ceskenoviny.cz

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