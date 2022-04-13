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Сегодня в полночь можно снять маски в общественном транспорте в Чехии

Сегодня в полночь можно снять маски в общественном транспорте в Чехии

anastasiia_kn 82
Сегодня в полночь отменяется обязанность носить респираторы в общественном транспорте. Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала на пресс-конференции после заседания правительства. Респираторы остаются обязательными только в медицинских и социальных учреждениях.
Сегодня в полночь можно снять маски в общественном транспорте в Чехии

«По прошествии двух лет у нас есть возможность насладиться нормальной Пасхой без ограничений и мер. Тем не менее мы просим всех продолжать вести себя разумно и ответственно», — сказал Фиала. Когда утром министр прибыл на заседание правительства, министр Валек заявил, что по-прежнему рекомендует носить респираторы в местах повышенного скопления людей.

По словам премьера, смягчение мер стало возможным благодаря ответственности граждан, прививкам, правильно назначенным мерам и снижению числа новых случаев заболевания коронавирусом. 

Маски будут носить в медицинских и социальных учреждениях еще около двух недель. «Однако мы должны регулярно оценивать данные, в частности, из медицинских учреждений. Вирус есть, он все еще мутирует и становится все более заразным, хотя число смертей не растет», — сказал Валек.


Источник: ceskenoviny.cz

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