Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.43
USD
22.46
RUB
0.27
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01d 20 °C
НАГЛЯДНО: Больше зелени, сквер и детская площадка. Как изменится Пражская рыночная площадь

НАГЛЯДНО: Больше зелени, сквер и детская площадка. Как изменится Пражская рыночная площадь

anastasiia_kn 327
Общественные зоны на Рыночной площади в Праге (Pražská tržnice) через несколько лет приобретут новый вид. В международном конкурсе жюри выбрало проект-победитель, который включает в себя посадку десятков деревьев, новую площадь или детские площадки. Первая часть проекта должна быть завершена в 2027 году.
НАГЛЯДНО: Больше зелени, сквер и детская площадка. Как изменится Пражская рыночная площадь

«Площадь Пражской рыночной площади до недавнего времени буквально разваливалась на глазах, и Прага судилась с ее бывшим арендатором. Будущее было неопределенным. Однако нам удалось выиграть судебный процесс и с тех пор мы делаем срочный ремонты и вносим изменения. Однако общественные зоны комплекса нуждаются в едином подходе и новых решениях для функционирования в целом. Мы решили найти их на международном конкурсе», — сказал в пресс-релизе Павел Вихнанек, заместитель мэра по финансам и бюджету, отвечающий за Пражскую рыночную площадь.

Победивший проект пражской Studio Perspektiv предусматривает посадку зелени. В летние месяцы на территории будут работать водные объекты, рядом со зданием бывшей водонапорной башни будет построен сквер, а также появятся детские площадки. 

Строительные работы начнутся не сразу. Проект будет разрабатываться в течение следующих трех лет, а затем доработки будут проходить поэтапно, чтобы не нарушать работу комплекса. По оценкам города, люди увидят первую часть изменений в 2027 году. 

Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
Рассказать всем:
Темы
Прага Чехия достопримечательности
Читайте
по теме 
Пражский центр для беженцев переехал на Высочаны
14.04.2022 13:05 Политика
Пражский центр для беженцев переехал на Высочаны
172
Женщине, которая нанесла ущерб Национальному музею в Праге на 3 миллиона крон, предъявили обвинение
14.04.2022 08:54 Экономика
Женщине, которая нанесла ущерб Национальному музею в Праге на 3 миллиона крон, предъявили обвинение
1060
Прага не штрафует украинские автомобили за парковку. Нет возможности найти владельца
13.04.2022 17:18 Общество
Прага не штрафует украинские автомобили за парковку. Нет возможности найти владельца
2090
Продавец застал вора за кражей сигарет в Праге
13.04.2022 17:08 Общество
Продавец застал вора за кражей сигарет в Праге
781
Последние новости:
14
апреля
Чешский персонаж Гурвинек увидит космос
14.04.2022 15:10 Культура
Чешский персонаж Гурвинек увидит космос
1
Минрегионразвития Чехии подготовило программу субсидирования муниципалитетов и регионов для размещения беженцев
14.04.2022 14:46 Экономика
Минрегионразвития Чехии подготовило программу субсидирования муниципалитетов и регионов для размещения беженцев
36
Пенсионер в Градце-Кралове сбил 15-летнюю девушку
14.04.2022 14:36 Общество
Пенсионер в Градце-Кралове сбил 15-летнюю девушку
65
Разыскивается «мороженое» за 7 тысяч крон. В Пардубицком крае украли световую вывеску в форме рожка
14.04.2022 13:27 Общество
Разыскивается «мороженое» за 7 тысяч крон. В Пардубицком крае украли световую вывеску в форме рожка
121
Пражский центр для беженцев переехал на Высочаны
14.04.2022 13:05 Политика
Пражский центр для беженцев переехал на Высочаны
172
На Пасху чехи едут к морю
14.04.2022 12:10 Общество
На Пасху чехи едут к морю
678
На Пасху в Чехии полиция будет особо внимательно проверять водителей
14.04.2022 11:25 Общество
На Пасху в Чехии полиция будет особо внимательно проверять водителей
277
Чешские дипломаты вернулись в Посольство в Киеве
14.04.2022 11:16 Политика
Чешские дипломаты вернулись в Посольство в Киеве
255
Женщине, которая нанесла ущерб Национальному музею в Праге на 3 миллиона крон, предъявили обвинение
14.04.2022 08:54 Экономика
Женщине, которая нанесла ущерб Национальному музею в Праге на 3 миллиона крон, предъявили обвинение
1060
Глава Сената Чехии Милош Выстрчил едет в Украину
14.04.2022 07:47 Политика
Глава Сената Чехии Милош Выстрчил едет в Украину
424


Мобильная версия