НАГЛЯДНО: Больше зелени, сквер и детская площадка. Как изменится Пражская рыночная площадь

Общественные зоны на Рыночной площади в Праге (Pražská tržnice) через несколько лет приобретут новый вид. В международном конкурсе жюри выбрало проект-победитель, который включает в себя посадку десятков деревьев, новую площадь или детские площадки. Первая часть проекта должна быть завершена в 2027 году.

«Площадь Пражской рыночной площади до недавнего времени буквально разваливалась на глазах, и Прага судилась с ее бывшим арендатором. Будущее было неопределенным. Однако нам удалось выиграть судебный процесс и с тех пор мы делаем срочный ремонты и вносим изменения. Однако общественные зоны комплекса нуждаются в едином подходе и новых решениях для функционирования в целом. Мы решили найти их на международном конкурсе», — сказал в пресс-релизе Павел Вихнанек, заместитель мэра по финансам и бюджету, отвечающий за Пражскую рыночную площадь.

Победивший проект пражской Studio Perspektiv предусматривает посадку зелени. В летние месяцы на территории будут работать водные объекты, рядом со зданием бывшей водонапорной башни будет построен сквер, а также появятся детские площадки.

Строительные работы начнутся не сразу. Проект будет разрабатываться в течение следующих трех лет, а затем доработки будут проходить поэтапно, чтобы не нарушать работу комплекса. По оценкам города, люди увидят первую часть изменений в 2027 году.

Источник: prazska.drbna.cz