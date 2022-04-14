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На Пасху чехи едут к морю

На Пасху чехи едут к морю

420on.cz 678
Интерес чешских туристов к турам в теплые страны в этом году высок. Туристические агентства объявили о рекордном росте продаж на Пасху, сообщает Ассоциация чешских туристических агентств (AČCKA).
На Пасху чехи едут к морю

«Безусловно, высокий спрос отражает два года ограниченных поездок и риск более дорогих туров. Судя по объему продаж, в этом году на Пасху поедут отдыхать десятки тысяч чехов — по нашим оценкам до 80 000, что полностью соответствует цифрам до пандемии», — сказала директор AČCKA Катерина Халупкова.

Чехов интересует не только недельное пребывание у моря, особенно в Египте, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Канарских островах, но и отдых на выходных с прямыми рейсами в европейские столицы, Лондон, Париж, Рим и Барселону.

Во время Пасхи чехи часто ездят на курорты, особенно в Словакию и Венгрию, где наслаждаются пасхальным фольклором. «Из-за того, что в этом году Пасха приходится на середину апреля, продажи лыжных туров в этот день минимальны», — добавила Халупкова.

«Более 85% клиентов отправляются за границу, это будь то классический авиатур с отдыхом на пляже или познавательных отдых. Мы рекомендуем нашим клиентам всегда узнавать действующие правила поездок в отдельные страны», — сказала пресс-секретарь Čedok Катержина Павликова.

По ее словам, людям лучше взять с собой в багаж несколько респираторов, они по-прежнему необходимы на борту большинства авиакомпаний или в аэропортах. «В некоторых странах эти средства защиты также носят в транспортных средствах, медицинских учреждениях или магазинах», — добавила она.

По словам директора по маркетингу Чешского совета по туризму Руддера, Алеша Котека, Венеция и Верона, Флоренция, Бельгия и Будапешт являются самыми быстро раскупаемыми экскурсионными турами на Пасху. 

Источник: novinky.cz

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Темы
отдых путешествие туристы Туризм Чехия Пасха
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