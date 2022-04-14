Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.43
USD
22.46
RUB
0.27
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01d 20 °C
Пенсионер в Градце-Кралове сбил 15-летнюю девушку

Пенсионер в Градце-Кралове сбил 15-летнюю девушку

anastasiia_kn 65
В среду после полудня автомобиль сбил пятнадцатилетнюю девушку на пешеходном переходе на Пражской улице в Градце-Кралове. В то время как один водитель остановился перед переходом, 82-летний водитель на второй полосе не успел затормозить и сбил девушку, причинив ей серьезные травмы.
Пенсионер в Градце-Кралове сбил 15-летнюю девушку

«Девушка переходила дорогу после пешеходного перехода со стороны средней ветеринарной школы. Ее пропустило транспортное средство в правом ряду, но 84-летний водитель в левом ряду не остановился перед переходом и сбил девушку», — заявила пресс-секретарь полиции Градца-Кралове Ива Кормошова.

Пострадавшую девушку бригада скорой помощи доставила в больницу.

«После столкновения у девочки произошло кратковременное нарушение сознания», — сказал представитель службы спасения Иво Новак.

Проверка показала, что водитель был трезвым. Сотрудники полиции изъяли его водительское удостоверение, а также и техпаспорт транспортного средства из-за дефектов после повреждений автомобиля стоимостью в десять тысяч», — сообщила представитель полиции. Полиция все еще работает над этим делом.

 

Источник: idnes.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
Рассказать всем:
Темы
полиция Градец Кралове Чехия транспорт
Читайте
по теме 
Женщине, которая нанесла ущерб Национальному музею в Праге на 3 миллиона крон, предъявили обвинение
14.04.2022 08:54 Экономика
Женщине, которая нанесла ущерб Национальному музею в Праге на 3 миллиона крон, предъявили обвинение
1060
В Чехии мужчина хотел инвестировать в криптовалюты и потерял миллион крон
13.04.2022 13:44 Общество
В Чехии мужчина хотел инвестировать в криптовалюты и потерял миллион крон
748
В пражском аэропорту произошел взрыв. Полиция проверяет подозрительный багаж.
12.04.2022 09:40 Общество
В пражском аэропорту произошел взрыв. Полиция проверяет подозрительный багаж.
4020
Политик в Чехии выложил бутерброды в форме буквы Z, дело расследует полиция
12.04.2022 08:30 Политика
Политик в Чехии выложил бутерброды в форме буквы Z, дело расследует полиция
2888
Последние новости:
14
апреля
Чешский персонаж Гурвинек увидит космос
14.04.2022 15:10 Культура
Чешский персонаж Гурвинек увидит космос
1
Минрегионразвития Чехии подготовило программу субсидирования муниципалитетов и регионов для размещения беженцев
14.04.2022 14:46 Экономика
Минрегионразвития Чехии подготовило программу субсидирования муниципалитетов и регионов для размещения беженцев
36
Разыскивается «мороженое» за 7 тысяч крон. В Пардубицком крае украли световую вывеску в форме рожка
14.04.2022 13:27 Общество
Разыскивается «мороженое» за 7 тысяч крон. В Пардубицком крае украли световую вывеску в форме рожка
121
Пражский центр для беженцев переехал на Высочаны
14.04.2022 13:05 Политика
Пражский центр для беженцев переехал на Высочаны
172
На Пасху чехи едут к морю
14.04.2022 12:10 Общество
На Пасху чехи едут к морю
678
НАГЛЯДНО: Больше зелени, сквер и детская площадка. Как изменится Пражская рыночная площадь
14.04.2022 11:52 Общество
НАГЛЯДНО: Больше зелени, сквер и детская площадка. Как изменится Пражская рыночная площадь
327
На Пасху в Чехии полиция будет особо внимательно проверять водителей
14.04.2022 11:25 Общество
На Пасху в Чехии полиция будет особо внимательно проверять водителей
277
Чешские дипломаты вернулись в Посольство в Киеве
14.04.2022 11:16 Политика
Чешские дипломаты вернулись в Посольство в Киеве
255
Женщине, которая нанесла ущерб Национальному музею в Праге на 3 миллиона крон, предъявили обвинение
14.04.2022 08:54 Экономика
Женщине, которая нанесла ущерб Национальному музею в Праге на 3 миллиона крон, предъявили обвинение
1060
Глава Сената Чехии Милош Выстрчил едет в Украину
14.04.2022 07:47 Политика
Глава Сената Чехии Милош Выстрчил едет в Украину
424


Мобильная версия