Пенсионер в Градце-Кралове сбил 15-летнюю девушку

«Девушка переходила дорогу после пешеходного перехода со стороны средней ветеринарной школы. Ее пропустило транспортное средство в правом ряду, но 84-летний водитель в левом ряду не остановился перед переходом и сбил девушку», — заявила пресс-секретарь полиции Градца-Кралове Ива Кормошова.
Пострадавшую девушку бригада скорой помощи доставила в больницу.
«После столкновения у девочки произошло кратковременное нарушение сознания», — сказал представитель службы спасения Иво Новак.
Проверка показала, что водитель был трезвым. Сотрудники полиции изъяли его водительское удостоверение, а также и техпаспорт транспортного средства из-за дефектов после повреждений автомобиля стоимостью в десять тысяч», — сообщила представитель полиции. Полиция все еще работает над этим делом.
Источник: idnes.cz
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