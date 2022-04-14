Пенсионер в Градце-Кралове сбил 15-летнюю девушку

В среду после полудня автомобиль сбил пятнадцатилетнюю девушку на пешеходном переходе на Пражской улице в Градце-Кралове. В то время как один водитель остановился перед переходом, 82-летний водитель на второй полосе не успел затормозить и сбил девушку, причинив ей серьезные травмы.

«Девушка переходила дорогу после пешеходного перехода со стороны средней ветеринарной школы. Ее пропустило транспортное средство в правом ряду, но 84-летний водитель в левом ряду не остановился перед переходом и сбил девушку», — заявила пресс-секретарь полиции Градца-Кралове Ива Кормошова.

Пострадавшую девушку бригада скорой помощи доставила в больницу.

«После столкновения у девочки произошло кратковременное нарушение сознания», — сказал представитель службы спасения Иво Новак.

Проверка показала, что водитель был трезвым. Сотрудники полиции изъяли его водительское удостоверение, а также и техпаспорт транспортного средства из-за дефектов после повреждений автомобиля стоимостью в десять тысяч», — сообщила представитель полиции. Полиция все еще работает над этим делом.

Источник: idnes.cz