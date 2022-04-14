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Европейская комиссия раскритиковала Чехию за сортировку мусора. На ответ дали 2 месяца

Европейская комиссия раскритиковала Чехию за сортировку мусора. На ответ дали 2 месяца

anastasiia_kn 785
По данным проверок Еврокомиссии, Чехия недостаточно сортирует отходы перед их размещением на свалке.
Европейская комиссия раскритиковала Чехию за сортировку мусора. На ответ дали 2 месяца

На прошлой неделе Комиссия направила властям Чехии призыв исправить ситуацию. У Праги есть два месяца, чтобы отреагировать. 

Цель правил, эффективность которых подтверждена вердиктом суда ЕС в 2014 году, — защитить окружающую среду и здоровье человека от вредного воздействия свалок. В последние годы Комиссия проверила соблюдение этих правил в государствах-членах и обнаружила недостатки на всех пяти свалках, посещенных в Чешской Республике.

«Отходы в Чешской Республике не имеют надлежащей обработки, потому что нет сортировки различных компонентов отходов и стабилизации органических отходов», — сказал представитель ЕС.

Теперь у Чехии есть два месяца, чтобы ответить на обвинения комиссии. Если Брюссель не будет удовлетворен ответом, он может перевести разбирательство на следующий этап. Спор теоретически может закончиться в суде ЕС, у которого есть возможность наложить на Прагу штраф.

 

Источник: irozhlas.cz

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Темы
мусор Чехия Евросоюз
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