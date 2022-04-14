Парк развлечений Mirakulum открыл новый сезон

Самый большой парк развлечений в Чехии Mirakulum сегодня, 14 апреля, открыл новый сезон. Этот год является исключительным для популярного парка, так как он отмечает свое 10-летие.

Посетителей ждет ряд новинок и пополнение парка Миракулум новыми аттракционами! Поэтому, если вы хотите устроить своим детям поистине незабываемый праздник, отправляйтесь в город Миловице в Среднечешском крае.

Mirakulum Park был открыт в сентябре 2012 года на участке площадью около семи гектаров, первым зданием был деревянный замок. Постепенно парк расширился до 12 гектаров с более чем 200 аттракционами. За время существования парка через его ворота прошло более 2 миллионов посетителей. Зимой парк закрыт, и его можно посетить с апреля по октябрь.

Парк предлагает развлечения для всей семьи — здесь вы найдете лесную игровую площадку и контактный зоопарк, гигантские батуты и качели, веревочные центры, подземные коридоры и даже узкоколейную железную дорогу, соединяющую парк с соседним Танкодромом. С лета 2015 года в парке работает также Водный мир и оазисы с водными играми. Здесь же расположены гастрономические зоны с разнообразным меню.

Внимание! В апреле Mirakulum открыт только по выходным и праздничным дням, в мае — ежедневно, кроме понедельника, а в июне ежедневно с 10:00 до 18:00. Вход стоит 300 крон.