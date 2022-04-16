Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.44
USD
22.6
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
04d 7 °C
Пожарные спасли экипаж парусника на Маховом озере

Пожарные спасли экипаж парусника на Маховом озере

420on.cz 180
Спасатели и пожарные спасли экипаж шестиметрового парусника из четырех человек на Маховом озере в Чехии днем 15 апреля. Судно накренилось и начало черпать воду.
Пожарные спасли экипаж парусника на Маховом озере

Инцидент произошел примерно в 200 метрах от берега в Старых Сплавах. Пожарные прибыли около полудня.

«Два свидетеля позвонили нам независимо друг от друга, когда увидели, что парусник накренился на 45 градусов и в него попадает вода», — сказала Ева Климова, пресс-секретарь пожарно-спасательной службы Либерецкого края.

Экипажу корабля, прыгнувшего в воду, на берег оказали помощь прибывшие первыми медики.

«Вместе с капитаном парусника спасатели помогли вытащить людей из воды. Потом их вывезли на берег, где стояли машины скорой помощи. Врач осмотрел их, а затем отпустил на домашнее лечение, не было необходимости транспортировать людей в больницу. Речь шла о троих взрослых и одном несовершеннолетнем», — добавил представитель Медико-спасательной службы Либерецкого края Михаил Георгиев.

Затем пожарные попытались стабилизировать корабль, чтобы он не затонул. «В итоге парусник отбуксировали по озеру к берегу в Старых Сплавах. Сначала им пришлось демонтировать двигатель парусника, чтобы его можно было вернуть в правильное положение с помощью регулировочных лестниц и рабочих канатов. Затем слили из него воду и передали лодку владельцу», — добавила Ева Климова.

Спасательная операция заняла примерно три часа.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
Рассказать всем:
Темы
Махово озеро Чехия спасатели
Читайте
по теме 
Санврачи объявили, в каких водоемах Чехии опасно купаться
21.07.2017 14:04 Общество
Санврачи объявили, в каких водоемах Чехии опасно купаться
3751
Гигиенисты: вода в чешских водоемах пригодна для купания
08.07.2016 11:21 Общество
Гигиенисты: вода в чешских водоемах пригодна для купания
3006
Из Либерца к Маховому озеру впервые проехал прямой поезд
25.06.2016 18:45 Общество
Из Либерца к Маховому озеру впервые проехал прямой поезд
4388
Сезон открыт: в большинстве чешских природных водоемов можно купаться
03.06.2016 14:11 Общество
Сезон открыт: в большинстве чешских природных водоемов можно купаться
3697
Последние новости:
15
апреля
Голый мужчина катался в пражском метро
15.04.2022 14:10 Общество
Голый мужчина катался в пражском метро
2552
Выручка ресторанов в первом квартале в Чехии выросла
15.04.2022 14:34 Экономика
Выручка ресторанов в первом квартале в Чехии выросла
829
Выставка стекла, керамики и фарфора в Национальном техническом музее
15.04.2022 10:18 Культура
Выставка стекла, керамики и фарфора в Национальном техническом музее
889
Правительство Чехии утвердило снижение акцизов на дизельное топливо и бензин
15.04.2022 10:12 Экономика
Правительство Чехии утвердило снижение акцизов на дизельное топливо и бензин
972
Панголины из Тайваня прибыли в пражский зоопарк
15.04.2022 09:06 Общество
Панголины из Тайваня прибыли в пражский зоопарк
884
14
апреля
Парк развлечений Mirakulum открыл новый сезон
14.04.2022 20:28 Общество
Парк развлечений Mirakulum открыл новый сезон
3264
Европейская комиссия раскритиковала Чехию за сортировку мусора. На ответ дали 2 месяца
14.04.2022 16:23 Общество
Европейская комиссия раскритиковала Чехию за сортировку мусора. На ответ дали 2 месяца
2869
Детей беженцев не исключат из системы образования Украины. Они могут учиться в чешских школах
14.04.2022 16:05 Политика
Детей беженцев не исключат из системы образования Украины. Они могут учиться в чешских школах
1250
Британец был выдворен из Чехии на 3 года после взрыва в аэропорту
14.04.2022 15:50 Экономика
Британец был выдворен из Чехии на 3 года после взрыва в аэропорту
2412
Чешский персонаж Гурвинек увидит космос
14.04.2022 15:10 Культура
Чешский персонаж Гурвинек увидит космос
859


Мобильная версия