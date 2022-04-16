Пожарные спасли экипаж парусника на Маховом озере

Спасатели и пожарные спасли экипаж шестиметрового парусника из четырех человек на Маховом озере в Чехии днем 15 апреля. Судно накренилось и начало черпать воду.

Инцидент произошел примерно в 200 метрах от берега в Старых Сплавах. Пожарные прибыли около полудня.

«Два свидетеля позвонили нам независимо друг от друга, когда увидели, что парусник накренился на 45 градусов и в него попадает вода», — сказала Ева Климова, пресс-секретарь пожарно-спасательной службы Либерецкого края.

Экипажу корабля, прыгнувшего в воду, на берег оказали помощь прибывшие первыми медики.

«Вместе с капитаном парусника спасатели помогли вытащить людей из воды. Потом их вывезли на берег, где стояли машины скорой помощи. Врач осмотрел их, а затем отпустил на домашнее лечение, не было необходимости транспортировать людей в больницу. Речь шла о троих взрослых и одном несовершеннолетнем», — добавил представитель Медико-спасательной службы Либерецкого края Михаил Георгиев.

Затем пожарные попытались стабилизировать корабль, чтобы он не затонул. «В итоге парусник отбуксировали по озеру к берегу в Старых Сплавах. Сначала им пришлось демонтировать двигатель парусника, чтобы его можно было вернуть в правильное положение с помощью регулировочных лестниц и рабочих канатов. Затем слили из него воду и передали лодку владельцу», — добавила Ева Климова.

Спасательная операция заняла примерно три часа.

Источник: novinky.cz

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