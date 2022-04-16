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В Карловых Варах женщина нанесла ножевые ранения троим детям, один ребенок погиб

В Карловых Варах женщина нанесла ножевые ранения троим детям, один ребенок погиб

420on.cz 516
Днем 16 апреля в Карловых Варах женщина серьезно ранила ножом троих малолетних детей. Один из них от полученных ранений скончался, двое других с травмами были доставлены в больницу. Пресс-секретарь региональной полиции Якуб Копржива сообщил, что женщину задержали криминалисты. Подозреваемая отказывается давать показания.
В Карловых Варах женщина нанесла ножевые ранения троим детям, один ребенок погиб

«Сегодня около 16:00 в Карловых Варах произошло насильственное преступление, в результате которого один несовершеннолетний получил несовместимые с жизнью травмы. Двое других несовершеннолетних доставлены в больницу с ранениями», — сообщил Копржива в субботу.

Сейчас этим делом занимаются следователи. «Учитывая самое начало следствия и продолжающееся уголовное производство, предоставить какую-либо дополнительную информацию по делу не представляется возможным», — добавили в пресс-службе. По информации чешских СМИ, трехлетний ребенок не выжил. Судя по всему, дети были братьями и сестрами.

По словам пресс-секретаря карловарской больницы Маркеты Сингеровой, в больницу поступили двое раненых детей в возрасте шести недель и пяти лет. Младшего из них госпитализировали в стандартную детскую палату, старшего в критическом состоянии медики доставили в больницу Мотол в Праге. «Что касается полицейского расследования, мы не будем предоставлять дополнительную информацию», — сказала Сингерова.

Трагедия произошла в многоквартирном жилом комплексе на окраине Доуби. Никто из жильцов, с которыми связались журналисты, не захотел комментировать обстоятельства происшествия. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
полиция Чехия дети преступность Карловы Вары
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