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Острава планирует отправить трамваи в Украину

Острава планирует отправить трамваи в Украину

420on.cz 304
Чешский город Острава хочет подарить Украине трамваи. Это должны быть исправные транспортные средства. Трамваи являются частью группы транспортных средств, которые в настоящее время продает компания Dopravní podnik Ostrava (DPO).
Острава планирует отправить трамваи в Украину

Харьков, например, во время войны потерял трамваи, а трамвайное депо было разрушено во время бомбардировок.

Мэр Остравы Томаш Мацура сообщил сегодня о запланированном пожертвовании в Твиттере. Пресс-секретарь DPO Тереза ​​Шноблова подтвердила, что транспортная компания договорилась о пожертвовании с городом. Однако более подробную информацию предприятие опубликует на следующей неделе.

Мэр заявил, что уже договорился с директором DPO Даниэлем Морисом, что часть действующих трамваев будет исключена из пакета продаж. По словам Мацуры, город хочет отправить в Украину автобусы и пожарную технику в качестве очередного подарка. Сейчас готовятся все необходимые документы.

В настоящее время транспортная компания предлагает к продаже 20 трамвайных вагонов T3 и шесть трамвайных вагонов T6A5 по стартовой цене 2,3 миллиона крон. Тендер был размещен на сайте Zdopravy.cz. Одни трамваи еще ездят по городу или уже сняты с маршрутов, но находятся в рабочем состоянии, другие, например, после аварии или имеют другие незначительные дефекты. Главным критерием тендера является предлагаемая цена.

«Оценка будет проходить в форме сравнения ценовых предложений отдельных участников тендера. Заказчиком принято решение оценивать предложения претендентов по критерию наибольшей цены предложения», — говорится в сообщении транспортной компании. Трамваи также можно приобрести по отдельности. Срок подачи предложений заканчивается 30 апреля.

Сервер Zdopravy.cz написал в субботу, что в случае контракта с Остравой в этом году это самый большой пакет выведенных из эксплуатации трамваев, доступных в чешских транспортных компаниях. Продажа связана с постепенной заменой более новых автомобилей, особенно Škoda 39T ForCity Smart.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
трамвай Острава Чехия Украина финансовая помощь
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