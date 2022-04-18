​25-я Международная выставка бонсай и суйсеки, организованная Чешской ассоциацией бонсай, пройдет с 21 по 24 апреля в выставочном центре в Лиса-над-Лабем.

На выставке будут представлены свыше 70 карликовых деревьев бонсай и около 30 природных камней — суйсеки. На протяжении всей выставки в посетителям будут предоставляться профессиональные консультационные услуги. Здесь же можно купить все необходимое для выращивания и презентации бонсай прямо в выставочном зале.

Каждый день в специально отведенной зоне зала будет программа — мастер-классы, конкурс талантов, лекции о бонсай и суйсеки, слайд-шоу и многое другое.

Бонсай (букв. «выращенное в подносе») — искусство выращивания точной копии настоящего (иногда карликового) дерева в миниатюре. Рост растений регулируется за счёт обрезки, прищипки, ограничения размеров корневой системы.

В традиционной японской культуре суисеки — это небольшие природные или фасонные камни, которые ценятся за их эстетическую или декоративную ценность.

Подробная информация на сайте https://www.vll.cz/bonsaje