В Чехии поезд столкнулся с экскаватором, 140 человек были эвакуированы

В Злинском крае пассажирский поезд столкнулся с экскаватором, которые проводил строительные работы недалеко от железнодорожных путей. В результате инцидента никто не пострадал, 140 пассажиров поезда были эвакуированы.

Столкновение произошло 18 апреля около часа дня между станциями Валашска Полянка и Всетин там, где поезда из-за ремонта ходили по одному пути из-за исключения. Экскаватор проводил здесь работы по укреплению склона и случайно выехал на железнодорожные рельсы.

«В результате столкновения поезд не сошёл с рельсов, пассажиры не пострадали», — сказал Роман Жемличка, пресс-секретарь региональной пожарной охраны.

Пожарным пришлось идти к месту аварии пешком. «Это было около пятисот метров. Мы договорились с аварийным инспектором, что эвакуация пассажиров начнется только после доставки альтернативного поезда», — сказала Жемличка. Полиция и пожарные помогли пересадить пассажиров (125 взрослых и 9 детей) на запасной поезд.

Из-за аварии движение поездов на этом участке было остановлено и возобновлено вскоре после 15:00. По данным Чешских железных дорог, повреждения локомотива не должны быть большими.

Подобная авария произошла здесь во второй раз с конца марта.

Источник: novinky.cz