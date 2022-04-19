Женщине позвонили фальшивый банкир и фальшивый полицейский. Она взяла кредит и потеряла 500 тысяч крон

13 апреля в полицию Краловоградецкого края поступило сообщение о подозрении в мошенничестве. В офис пришла 23-летняя женщина, которая заявила, что после телефонного общения с различными людьми, выдававшими себя за банковских служащих и сотрудников полиции, она взяла кредит на 800 тысяч крон.

Далее из этой суммы она взяла наличными в банке 500 тысяч крон и по указанию мошенников положила их в криптовалютный банкомат с биткоинами, рассчитывая, что потом вернет эти деньги обратно в банк. Только после того, как один из мошенников — “фальшивый полицейский” — изменил свое имя и перенес встречу в офисе, женщина заподозрила мошенничество и обратилась к настоящим стражам правопорядка.

Полиция в очередной раз напоминает: не доверяйте неизвестным, которые звонят вам, даже если они притворяются банковскими служащими, экспертами по безопасности или полицейскими. Чтобы проверить номера телефонов, нужно положить трубку и перезвонить этому человеку. Всегда узнавайте о счете лично в отделении или звоните на официальную информационную линию вашего банка (взяв кредит, вы точно не защитите свой счет). Даже если предполагается режим секретности по словам звонящего, посоветуйтесь со своими родственниками или знакомыми

Биткоимат не является хранилищем денег, а используется для покупки криптовалюты — биткоинов. Если вы не знаете пароль от биткойн-кошелька, вы никогда не получите свои деньги (если вы вносите деньги на счет, созданный мошенником, вы, конечно, не знаете пароль, и депозитные квитанции бесполезны).

Источник: tydenikpolicie.cz