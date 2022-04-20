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В Чехии изобрели надувные роликовые коньки

В Чехии изобрели надувные роликовые коньки

420on.cz 225
Как известно, в дамской сумочке можно найти всё, что угодно. А с некоторых пор там можно обнаружить даже роликовые коньки: легкую и компактную складную модель с надувным верхом вполне можно носить и в сумке, и в портфеле вместе с компьютером, и в школьном рюкзаке. Ролики Last Miles придумали трое жителей Брно, которые во время пандемии хотели больше двигаться.
В Чехии изобрели надувные роликовые коньки

Прототип изобретения уже прошел «обкатку», сообщает издание denik.cz. Ролики состоят из складывающейся рамы с колесиками и специальных «бахил», которые надеваются поверх обуви. Раму печатают на 3D-принтере.

«Внутри рамы установлен компрессор на батарейке и переключатель, который запускает процесс накачки воздуха. Таким образом, вы можете кататься на коньках когда угодно и где угодно», – описывает свое изобретение Тибор Кучера, один из авторов проекта.

«Бахилы» сделаны из нейлона – прочного материала, который используется, например, при изготовлении бронежилетов. Его просто складывать, и он почти не занимает места, так что такие коньки вполне поместятся в дамскую сумочку.

Обычные роликовые коньки всегда нужно подбирать точно по размеру – если нога не будет жестко зафиксирована, катание может закончиться весьма плачевно. Инновационная модель Last Miles тоже дает ноге необходимую опору: «бахилы» надуваются точно по размеру обуви.

Hithit.cz - Last Miles - Inline brusle, které jsou všude s tebou

«Такой метд используют, например, службы спасения, когда с помощью надувных лангет фиксируют сломанную конечность», – сообщает другой автор новинки Филип Обрицхаузер.

Точком для создания легких и компактных роликов стало желание найти способ, как быстро и безопасно передвигаться по улицам родного Брно. А широкие тротуары и площади в центре моравской столицы прекрасно для этого подходят. К тому же молодые люди искали способ больше двигаться во время локдаунов, которые вводились во время пандемии коронавируса. Тогда жители Чехии постоянно сидели дома, к тому же спортивные комплексы были закрыты на карантин.

Молодых изобретателей не устраивали ни электросамокаты, ни сигвеи. «Быстро становится понятно, что они непрактичны для ежедневного использования: большие, тяжелые», – объясняет Тибор Кучера.

Авторы надувных роликов готовы начать их серийное производство. Средства они собирают с помощью краудфандинга на платформе HitHit.

Источник: radio.cz

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