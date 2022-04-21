Более 16000 человек подали заявления на выплату компенсаций за проживание беженцев

С 11 апреля более 16 000 человек обратились за выплатами для домохозяйств, бесплатно размещающих украинских беженцев. Выплаты должны были начаться на этой неделе, однако из-за большого количества заявлений компенсации будут перечислять на счет на следующей неделе.

«Сейчас мы обрабатываем поступившие заявления», — заявила во вторник Катерина Беранкова, пресс-секретарь Бюро труда. По ее словам, система, через которую выплачиваются и компенсации семьям, приютившим беженцев, и гуманитарная помощь, предназначенная для покрытия основных потребностей беженцев, сейчас перегружена. «Увеличение количества обработанных заявок в двенадцать раз превышает норму», — отметила Беранкова.

Семьи, в которых беженцы проживают бесплатно не менее 16 календарных дней подряд, могут подать заявление на получение компенсации, размер которого составляет 3000 крон на одного беженца, но не более 12 000 крон в месяц.

Заявки можно подавать в пилотном режиме через сайт davkyuk.mpsv.cz, начиная с 11 апреля (деньги выплачиваются за март задним числом).

«У нас есть определенные проблемы с пропускной способностью нашей ИТ-системы, мы приносим извинения за это», — заявил в прошлую среду министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL).

«В пилотной эксплуатации были определенные технические проблемы, когда, например, не было возможности внести адреса домохозяйств, которые появились в кадастре недвижимости за последние несколько месяцев. Но проблема была решена за считанные часы», — уточнила Беранкова.

Источник: novinky.cz