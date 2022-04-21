Неудачное ограбление в Брно: Продавщица дала отпор грабителям с оружием

Молодые люди попытались ограбить магазин на улице Лабска в Старом Лисковце. Перед магазином двое неизвестных надели черные маски и вошли. Однако женщина за прилавком неожиданно повела себя очень смело, не дала себя запугать, стала кричать на нарушителей, что ничего им не даст, и фактически выгнала обоих из магазина.
Грабители убежали с пустыми руками. Все происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения. Полиция просит общественность сообщать любую информацию о людях на фото по номеру экстренной помощи 158.
Источник: ceskenoviny.cz
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