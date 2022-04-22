Бутерброды с буквой «Z» были для Зузаны, объяснил политик полиции

По словам пресс-секретаря полиции Иваны Балаковой, результаты расследования не привели к возбуждению уголовного дела. «Мужчина, которого мы допросили в связи с этим, не поддерживал вторжение России в Украину. Буквы Z на бутербродах он объяснил тем, что они были приготовлены для его подруги Зузаны. Такое же объяснение он дал и журналистам», — сказала Балакова.
Бронислав Калвода две недели назад опубликовал в социальных сетях фотографии бутербродов с сыром, выложенным в форме буквы «Z». Через некоторое время пост был удален, но тем временем он появился в Интернете с комментариями других людей.
Калвода отказался комментировать ситуацию. «Я сказал им то, о чем они просили, не вижу смысла комментировать дальше», — сказал он.
Руководство Йилемнице назвало сообщение Калводы в социальных сетях крайне неуместным. Городской совет отстранил Калводу от занимаемой должности председателя и члена комиссии по транспорту и общественному порядку, а также потребовал его отставки с поста депутата.
По словам политолога Яна Кубачека, это досадное дело и с самого начала было ясно, что как оно закончится. «Это похоже на дебаты о переименовании улиц или покрытии памятников. Ни к чему хорошему это не приводит», — считает политолог.
Источник: idnes.cz
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