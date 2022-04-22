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Бутерброды с буквой «Z» были для Зузаны, объяснил политик полиции

Бутерброды с буквой «Z» были для Зузаны, объяснил политик полиции

420on.cz 750
​Полиция завершила расследование дела о бутербродах в Йилемнице. Местный депутат от партии SPD Бронислав Калвода украсил бутерброды буквой «Z», которая, помимо прочего, является символом российской агрессии в Украине. Фотографии он разместил в Facebook. Руководство города отстранило его от должности.
Бутерброды с буквой «Z» были для Зузаны, объяснил политик полиции

По словам пресс-секретаря полиции Иваны Балаковой, результаты расследования не привели к возбуждению уголовного дела. «Мужчина, которого мы допросили в связи с этим, не поддерживал вторжение России в Украину. Буквы Z на бутербродах он объяснил тем, что они были приготовлены для его подруги Зузаны. Такое же объяснение он дал и журналистам», — сказала Балакова.

Бронислав Калвода две недели назад опубликовал в социальных сетях фотографии бутербродов с сыром, выложенным в форме буквы «Z». Через некоторое время пост был удален, но тем временем он появился в Интернете с комментариями других людей.

Калвода отказался комментировать ситуацию. «Я сказал им то, о чем они просили, не вижу смысла комментировать дальше», — сказал он.

Руководство Йилемнице назвало сообщение Калводы в социальных сетях крайне неуместным. Городской совет отстранил Калводу от занимаемой должности председателя и члена комиссии по транспорту и общественному порядку, а также потребовал его отставки с поста депутата.

По словам политолога Яна Кубачека, это досадное дело и с самого начала было ясно, что как оно закончится. «Это похоже на дебаты о переименовании улиц или покрытии памятников. Ни к чему хорошему это не приводит», — считает политолог.

Источник: idnes.cz

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Россия полиция Украина Чехия
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