В чешской начальной школе хотят отменить второй обязательный язык. Лингвисты против

Представители преподавания иностранных языков на Педагогическом факультете Карлова университета (PdF UK) сегодня вновь высказались против отмены обязательного изучения второго иностранного языка в начальных школах. По их данным, под петицией в поддержку второго языка было собрано 2400 подписей. Лингвисты не согласны с аргументами Министерства образования в пользу введения второго иностранного языка как необязательного предмета. По их словам, обучение еще одному иностранному языку не обременяет детей, а наоборот, обогащает их. Об этом представители факультета заявили на пресс-конференции.

С 2013 года преподавание второго иностранного языка является обязательным в восьмом и девятом классах. В марте группа экспертов из Министерства образования предложила учащимся выбирать учить ли язык на добровольной основе.

Представители лингвистов из PdF UK, ассоциаций и других учреждений ранее заявляли, что не согласны. Среди прочего, они организовали петицию, которую до среды поддержало около 2400 человек, сказал сегодня Томаш Клинка, заведующий кафедрой французского языка педагогического факультета Карлова университета.

По словам Клинки, отмена обязательного второго иностранного языка может означать массовый отток студентов, которые будут его изучать. Он указал, что до 2013 года второй язык изучали 110 тысяч студентов, а после введения изучения его в обязательном порядке их число увеличилось до 330 тысяч.

«Самый распространенный аргумент министерства заключается в том, что изучение еще одного иностранного языка требует от студентов слишком больших усилий», — сказал он.

По словам Клинки, целью обучения в начальной школе является достижение уровня А1, т.е. абсолютно базовой способности общаться на языке. Но преподавание иностранных языков также ведет к уважению к другим культурам, подчеркнул он. По мнению представителей лингвистов педагогического факультета Карлова университета, возможность выбора второго языка также может привести к дальнейшему увеличению неравенства между детьми.

Клинка признал, что большинство директоров школ и, возможно, родители поддерживают отмену второго иностранного языка.

Источник: ceskenoviny.cz