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Два дерева и 50 крон за одну прочитанную книгу. Новый книжный проект учит детей благотворительности

Два дерева и 50 крон за одну прочитанную книгу. Новый книжный проект учит детей благотворительности

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Проект был создан 11 лет назад в ответ на исследование, согласно которому чешские дети читают меньше, чем их сверстники за границей.
Два дерева и 50 крон за одну прочитанную книгу. Новый книжный проект учит детей благотворительности

Проект «Чтение помогает», который поддерживает интерес детей к чтению и благотворительности, теперь сосредоточится на помощи природе. С 20 апреля в Волетина возле Трутнова дети могут «посадить» два дерева в обмен за прочитанную книгу. За высадку будет отвечать Чешская лесная академия Трутнов. Об этом сегодня журналистам на онлайн-пресс-конференции сообщили представители проекта «Чтение помогает природе».

Ребенок может заполнить небольшой тест о книге в интернет-проекте и таким образом получить 50 крон на благотворительность по своему выбору. Во время проекта в проекте зарегистрировалось 300 000 детей, которые благодаря чтению книг собрали 55 миллионов крон/

Дети могут выбирать из многих сотен книг в проекте «Чтение помогает», который недавно пополнился десятком изданий о природе. Например, «Год о жизни пчелы», «Эмоциональная жизнь животных» или «История деревьев». 

Источник: ceskenoviny.cz

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