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Уик-энд открытых садов в Чехии

Уик-энд открытых садов в Чехии

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Уик-энд открытых садов пройдет в Чехии 11 и 12 июня. Акция Open Garden & Squares Weekend зародилась в 1998 году в Соединенном Королевстве и всегда проходит в июньские выходные. Проект был встречен с большим успехом и постепенно стал традиционным во всей Европе.
Уик-энд открытых садов в Чехии

В Чехии первые три сада были открыты в 2010 году под эгидой Института национальных памятников, и их количество постепенно увеличивалось. Цель акции —повысить информированность и осведомленность людей о садовом искусстве, садовой архитектуре, парках, садах и общественных местах. 

В мероприятии принимают участие все сады и парки Чешской Республики, которые могут предложить что-то интересное, например, историческое значение, экологический подход, необычный дизайн, дендрологическую коллекцию или интересную историю. В мероприятии могут принять участие и другие интересные зеленые зоны – фруктовые сады, скверы, исторические кладбища, монастыри, дендрарии или ботанические сады. 

В большинство пражских садов можно будет попасть бесплатно, впрочем, окончательное решение принимает каждый из 160 участвующих объектов. Наибольший интерес традиционно привлекут сады под Пражским Градом, но мы советуем обратить внимание на менее раскрученные места, где не будет столпотворения. 

Источник: vikendotevrenychzahrad.cz

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парки Чехия
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