Случаи обмана украинцев при трудоустройстве в Чехии участились

В Чехии участились случаи несправедливого трудоустройства украинских беженцев. В соответствии с новым законом чешские компании и учреждения могут нанимать украинцев на работу напрямую, но многие из них делают это через нелегальные агентства по трудоустройству, которые забирают часть денег у беженцев. Эксперты называют эти агентства мафией.

«В настоящее время наиболее распространенной формой такого мошенничества являются агентства, которые лишают украинцев их заработной платы. Они получают около 80 крон в час. Теперь мы начали расследовать такие факты и они появляются все чаще и чаще», — сказал Даниэль Гуле, эксперт по социальной интеграции организации «Люди в беде». Он ожидает увеличения числа подобных случаев, так как большинство из 20 000 беженцев, работающих в настоящее время в Чехии, все еще ждут первой зарплаты.

Согласно закону, такие случаи касались даже государственных учреждений, например, больниц. Однако эти дела все еще находятся в стадии расследования.

«Государственные учреждения всегда должны первыми избавляться от таких “посредников”», — предупредил Гуле. Он добавил, что благодаря принятию Lex Ukraine — набора из трех законов, которые позволяют лучше интегрировать украинцев в Чешскую Республику — работодатели теперь могут нанимать беженцев напрямую. Но многие из них этого не знают.

«Они опирались на давно сложившуюся систему так называемых посредников, которые долгое время злоупотребляли своим положением. Поскольку эта мафиозная структура настолько глубоко укоренилась, многие беженцы не знают, что устроиться на работу сейчас можно и без них. Мы еще столкнемся с этими случаями. Им трудно это объяснить», — говорит Гуле.

Например, посредники ищут украинцев в свою компанию. С ними заключают договор на выполнение работ, а с компаниями, которым они предоставляют сотрудников, затем договор об исполнении контракта. Таким образом, государству они не перечисляют положенные выплаты на социальные и медицинское страхование. В других местах агентства платят наличными, без трудового договора.

«Это мафиозная структура. Они зарабатывают из-за отсутствия необходимости платить социальные и медицинские взносы. К счастью, полиция постепенно вытеснила их из центров и пунктов приема беженцев. Однако постоянно действуют нелегальные агентства по трудоустройству. Они зарекомендовали себя здесь и у них очень большой бизнес», — рассказал председатель Ассоциации агентств занятости Радован Буркович.

Об этом знают и в Министерстве труда и социальных дел, которое готовит дальнейшие шаги. «Мы знаем, что в некоторых случаях есть предложения, особенно от украинцев и россиян, которые пытаются выйти на беженцев и предложить им проживание и другие услуги, за то, что они будут платить им часть дохода», — подтвердила пресс-секретарь министерства. Ева Давидова.

Одно крупное дело о несправедливом отношении к украинским беженцам, особенно женщинам с детьми, уже рассматривается в сотрудничестве с полицией на юге Моравии. «Я не могу сообщить никаких подробностей об этом, потому что ведется расследование», — сказала она.

Государственная инспекция труда готовится к проверкам. «Проверок будет больше, чем мы планировали изначально. Они будут направлены на борьбу с нелегальным трудоустройством беженцев из Украины. Пока мы не приступили к системным проверкам, потому что для того, чтобы иметь возможность свидетельствовать о соблюдении условий труда, они должны проводиться через некоторое время после трудоустройства», — сказал пресс-секретарь инспекции Рихард Колибач.

Инспекция планирует начать проверки с мая, когда получают из службы занятости список работодателей, у которых работают беженцы. В случае нелегального трудоустройства им грозит штраф от 50 тысяч крон до 10 миллионов крон.

За процессом также следит полиция.

«Проблема со стороны полиции в основном заключается в предотвращении. Полиция не занимается трудовой эксплуатацией и интересуется этим вопросом только в том случае, если он отвечает признакам, например, мошенничества или торговли людьми», — пояснили в полиции.

Источник: novinky.cz