В Чехии после взрыва в коттедже нашли мертвую женщину и троих детей

Трупы женщины и троих детей были найдены в развалинах дома в поселке Лоучка Всетинского района после взрыва в воскресенье. Полиция квалифицировала произошедшее как убийство.

«Прошлой ночью в развалинах дома мы нашли четыре тела — женщины и троих детей. Предварительно мы квалифицируем это дело как убийство. Мы ждем результатов вскрытия», — сообщила полиция в Twitter в понедельник утром.

Взрыв произошел в воскресенье после пяти часов утра. Взрыв сильно разрушил дом, большая его часть рухнула.

Ранее полиция сообщала, что 31-летний мужчина был серьезно ранен после взрыва в доме. Его доставили в ожоговый центр в Остраве.

«Когда приехала наша бригада, его не было дома, он был без сознания и получил многочисленные ожоги. Во время транспортировки он был в стабильном состоянии», — сказал в воскресенье пресс-секретарь региональной спасательной службы Якуб Омелка.

Полиция заявила, что следователи расследуют это дело как насильственное преступление.

Источник: novinky.cz