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Йозеф Голоубек прошел всю Чехию за месяц и установил новый рекорд

Йозеф Голоубек прошел всю Чехию за месяц и установил новый рекорд

420on.cz 215
Йозеф Голоубек из города Велки-Осек совершил самое быстрое путешествие по всей Чешской Республике. Путь протяженностью 2074,7 км он преодолел менее чем за 31 день.
Йозеф Голоубек прошел всю Чехию за месяц и установил новый рекорд

«Я больше странник, чем турист», — улыбается 32-летний бизнесмен. Будучи скаутом, он любит гулять, уже был в Гималаях и пешком прошел всю Турцию. Свои путешествия он не планирует, просто собирает рюкзак и отправляется в путь. Путешествует Голоубек сам, а все необходимое берет с собой.

Голоубек совершил рекордное путешествие от самой восточной до самой западной точки Чешской республики и обратно, а затем от самой северной точки до самой южной и обратно. Всего он провел в пути 30 дней 16 часов 36 минут, что означает около 67,6 километров в сутки. Он провел мероприятие в поддержку ассоциации Nedoklubko, объединяющей родителей недоношенных детей.

Его импульсом стал собственный сын, появившийся на свет в июне 2020 года четырьмя месяцами ранее с весом при рождении 610 граммов. Он выиграл борьбу за свою жизнь, и его отец решил установить рекорд к его первому дню рождения. «Сын тоже отправился в путь, который не он придумал, но сумел его преодолеть», — вспоминает Голоубек.

Портал Mapy.cz помог ему с составлением маршрута, большую часть пути он прошел по дорогам. «Я не всегда спал в палатке, но ничего не планировал, я все решал по ходу пути», — описал он, напомнив, что нельзя было заранее определить, где он будет в конкретный день.

Благодаря прохожим, он зафиксировал ряд незабываемых моментов, таких как неожиданная реакция мэра села, где он хотел переночевать на остановке, но нужно было зарядить телефон.

«Через некоторое время мне перезвонил мэр, предложил пожить у них», — рассказал пешеход-рекордсмен. «Во время поездки я спал только дважды в одном месте. В велопарковке полицейского участка в Босковицах», — вспоминает он с улыбкой.

Теперь Йозеф Холоубек планирует совершить подобное путешествие на велосипеде без переключателя передач, произведенном 60 лет назад.

Источник: novinky.cz

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Темы
путешествие Чехия дети
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