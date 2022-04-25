Узбеку вынесли условное наказание за нанесение ножевых ранений украинцам. Он не хотел никого убивать

Узбек Аллаяр Бабиров, дважды ударивший в спину украинца на трамвайной остановке в центре Праги в прошлом году и ранивший другого ножом, приговорен к 1,5 годам условно и двухлетней депортации из Чехии.

Действие расценили как причинение вреда здоровью по оправданному мотиву, поскольку ранее группа иностранцев на Бабирова напала. Прокуратура требовала от 12 до 16 лет лишения свободы за покушение на убийство.

Инцидент произошел вечером в субботу, 15 мая 2021 г., на Палацкой площади. В находящихся рядом Житковых садах распивала алкоголь группа молодых украинцев, среди них находился и пьяный Бабиров. Согласно обвинительному заключению, он ругался с ними из-за громкой музыки. По его собственной версии, он был там, потому что он увидел драку и поинтересовался состоянием здоровья потерпевшего.

Прокурор утверждал, что узбек уже в парке вытащил нож-бабочку. «После доказательств суд установил несколько иное событие, чем то, что описано в обвинительном заключении», — сказала Ленка Цигларжова, председатель Сената Пражского городского суда. По ее словам, после нескольких минут спокойного общения Узбек вышел на трамвайную остановку, но какие-то украинцы набросились на него с пинками и кулаками.

«Им было весело, когда они напали на подсудимого в агрессивной форме. Очень “героически” — когда он встал спиной к одному из нападавших, тот ударил его кулаком по голове. Когда он повернулся, другой очень “мужественно” ударил его ногой в тело», — описала она судьям события, которые зафиксировали свидетели и городские камеры.

Затем Бабиров неожиданно подбежал и сзади ударил ножом случайно выбранного иностранца, не участвовавшего в предыдущем конфликте. Он перерезал яремную вену и проткнул легкие. Когда знакомые нападавшего попытались остановить узбека, он ранил одного из них ножом в плечо и руку.

Тяжело раненого иностранца спасла операция в Виноградской больнице. «Мероприятие ни в коем случае не было запланированным или продуманным. Я шел по своим делам и, к сожалению, решил предложить помощь незнакомым людям, став объектом нападения», — сказал 40-летний Бабиров. «Я очень рад, что парень выжил, я бы не мог дальше с этим жить. Мне очень жаль», — добавил он и расплакался после решения, которое освободило его из-под стражи на свободу почти через год.

Специалисты оценили Бабирова как эмоционально неустойчивую личность. Его адвокат предложил квалифицировать этот поступок как покушение, а не как убийство. По его словам, Узбек был очень расстроен и вытащил нож для устрашения только после того, как группа людей окружила его и избила. «Я бы сравнил это с крысой, загнанной в угол. Она не различала, кто нападавший. Эмоции победили. Он нападал на группу, а не на личность», — сказал адвокат.

В конце концов суд вынес решение о правовой классификации телесных повреждений по простительным мотивам, за которые грозит до четырех лет лишения свободы. Он обязал возместить ущерб, причиненный пострадавшему, который составляет около 194 000 крон.

Бабиров приехал в Европу в 2012 году по польской визе. С 2014 года живет в Чехии нелегально, в основном занимался строительными работами. Его адвокат подчеркнул, что мужчина не имеет судимости на родине и до этого момента ничего не нарушал и в Чехии.

«Отсутствие судимости — необычное явление, учитывая сообщество, в котором он жил», — сказал он. По словам адвоката, украинские свидетели солгали суду о реальном ходе инцидента, чтобы не подвергать себя опасности депортации из Чехии.



Источник: ceskenoviny.cz

Источник изображения: novinky.cz

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