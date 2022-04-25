Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.44
USD
22.83
RUB
0.31
UAH
0.75
Энциклопедия Карта Погода
03d 11 °C
Узбеку вынесли условное наказание за нанесение ножевых ранений украинцам. Он не хотел никого убивать

Узбеку вынесли условное наказание за нанесение ножевых ранений украинцам. Он не хотел никого убивать

anastasiia_kn 324
Узбек Аллаяр Бабиров, дважды ударивший в спину украинца на трамвайной остановке в центре Праги в прошлом году и ранивший другого ножом, приговорен к 1,5 годам условно и двухлетней депортации из Чехии.
Узбеку вынесли условное наказание за нанесение ножевых ранений украинцам. Он не хотел никого убивать

Действие расценили как причинение вреда здоровью по оправданному мотиву, поскольку ранее группа иностранцев на Бабирова напала. Прокуратура требовала  от 12 до 16 лет лишения свободы за покушение на убийство.

Инцидент произошел вечером в субботу, 15 мая 2021 г., на Палацкой площади. В находящихся рядом Житковых садах распивала алкоголь группа молодых украинцев, среди них находился и пьяный Бабиров. Согласно обвинительному заключению, он ругался с ними из-за громкой музыки. По его собственной версии, он был там, потому что он увидел драку и поинтересовался состоянием здоровья потерпевшего.

Прокурор утверждал, что узбек уже в парке вытащил нож-бабочку. «После доказательств суд установил несколько иное событие, чем то, что описано в обвинительном заключении», — сказала Ленка Цигларжова, председатель Сената Пражского городского суда. По ее словам, после нескольких минут спокойного общения Узбек вышел на трамвайную остановку, но какие-то украинцы набросились на него с пинками и кулаками.

«Им было весело, когда они напали на подсудимого в агрессивной форме. Очень “героически” — когда он встал спиной к одному из нападавших, тот ударил его кулаком по голове. Когда он повернулся, другой очень “мужественно” ударил его ногой в тело», — описала она судьям события, которые зафиксировали свидетели и городские камеры.

Затем Бабиров неожиданно подбежал и сзади ударил ножом случайно выбранного иностранца, не участвовавшего в предыдущем конфликте. Он перерезал яремную вену и проткнул легкие. Когда знакомые нападавшего попытались остановить узбека, он ранил одного из них ножом в плечо и руку.

Тяжело раненого иностранца спасла операция в Виноградской больнице. «Мероприятие ни в коем случае не было запланированным или продуманным. Я шел по своим делам и, к сожалению, решил предложить помощь незнакомым людям, став объектом нападения», — сказал 40-летний Бабиров. «Я очень рад, что парень выжил, я бы не мог дальше с этим жить. Мне очень жаль», — добавил он и расплакался после решения, которое освободило его из-под стражи на свободу почти через год.

Специалисты оценили Бабирова как эмоционально неустойчивую личность. Его адвокат предложил квалифицировать этот поступок как покушение, а не как убийство. По его словам, Узбек был очень расстроен и вытащил нож для устрашения только после того, как группа людей окружила его и избила. «Я бы сравнил это с крысой, загнанной в угол. Она не различала, кто нападавший. Эмоции победили. Он нападал на группу, а не на личность», — сказал адвокат.

В конце концов суд вынес решение о правовой классификации телесных повреждений по простительным мотивам, за которые грозит до четырех лет лишения свободы. Он обязал возместить ущерб, причиненный пострадавшему, который составляет около 194 000 крон.

Бабиров приехал в Европу в 2012 году по польской визе. С 2014 года живет в Чехии нелегально, в основном занимался строительными работами. Его адвокат подчеркнул, что мужчина не имеет судимости на родине и до этого момента ничего не нарушал и в Чехии.

«Отсутствие судимости — необычное явление, учитывая сообщество, в котором он жил», — сказал он. По словам адвоката, украинские свидетели солгали суду о реальном ходе инцидента, чтобы не подвергать себя опасности депортации из Чехии.


Источник: ceskenoviny.cz

Источник изображения: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

Рассказать всем:
Темы
преступность украинцы Прага Чехия
Читайте
по теме 
Способ телефонного мошенничества «вишинг», от которого страдают и русскоязычные в Чехии
25.04.2022 08:38 Общество
Способ телефонного мошенничества «вишинг», от которого страдают и русскоязычные в Чехии
2281
В Чехии участились случаи обмана украинцев при трудоустройстве
24.04.2022 13:12 Общество
В Чехии участились случаи обмана украинцев при трудоустройстве
2931
18 человек в Чехии привлечены к уголовной ответственности за одобрение войны в Украине
23.04.2022 09:27 Общество
18 человек в Чехии привлечены к уголовной ответственности за одобрение войны в Украине
2968
Разыскивается мужчина, совершивший убийство на Ходове. Он может быть вооружен и опасен
22.04.2022 12:11 Общество
Разыскивается мужчина, совершивший убийство на Ходове. Он может быть вооружен и опасен
2817
Последние новости:
25
апреля
Паутина и куча тряпок в ресторанах. Пражская гигиена наложила штрафы на 400 тысяч крон
25.04.2022 16:00 Экономика
Паутина и куча тряпок в ресторанах. Пражская гигиена наложила штрафы на 400 тысяч крон
278
Йозеф Голоубек прошел всю Чехию за месяц и установил новый рекорд
25.04.2022 16:10 Общество
Йозеф Голоубек прошел всю Чехию за месяц и установил новый рекорд
215
Пойман в Амстердаме: Подозреваемого в убийстве на Ходове скоро передадут чешской полиции
25.04.2022 15:32 Экономика
Пойман в Амстердаме: Подозреваемого в убийстве на Ходове скоро передадут чешской полиции
487
Глава крупнейшей чешской страховой компании получит рекордную годовую премию
25.04.2022 15:19 Экономика
Глава крупнейшей чешской страховой компании получит рекордную годовую премию
396
Чешские сайты, помогающие сэкономить: купоны, скидки, кешбэк
25.04.2022 15:07 Экономика
Чешские сайты, помогающие сэкономить: купоны, скидки, кешбэк
836
Интерес к ипотеке в Чехии не снижается — ипотечный кредит планируют взять 13% чехов
25.04.2022 14:56 Экономика
Интерес к ипотеке в Чехии не снижается — ипотечный кредит планируют взять 13% чехов
196
Вам звонили мошенники? Расскажите, как это было, чтобы помочь читателям 420on
25.04.2022 10:48 Общество
Вам звонили мошенники? Расскажите, как это было, чтобы помочь читателям 420on
399
J&T планирует построить в Градце Кралове крупный торговый центр и парк
25.04.2022 10:27 Экономика
J&T планирует построить в Градце Кралове крупный торговый центр и парк
367
В Чехии после взрыва в коттедже нашли мертвую женщину и троих детей
25.04.2022 09:18 Общество
В Чехии после взрыва в коттедже нашли мертвую женщину и троих детей
1112
Русские в Чехии попали в «капкан». Их судьба в руках чиновников
25.04.2022 09:50 Общество
Русские в Чехии попали в «капкан». Их судьба в руках чиновников
3548


Мобильная версия