На одного школьного психолога в Чехии приходится более 4000 старшеклассников

Начальные и средние школы сталкиваются с нехваткой психологов. Причина, в том числе, в неподходящем способе финансирования работников и заключении договоров с ограниченной длительностью. Ситуация должна измениться с 2025 года, но у учителей есть сомнения.

Психолог работает только в каждой пятой школе

В общеобразовательных школах на полный день в Чешской Республике трудоустроен 101 психолог. На одного приходится 4244 старшеклассника. Немного лучше ситуация в начальных школах, где на одного психолога приходится менее 2400 детей. Это следует из данных Минобразования.

«Школьный психолог редко работает полный рабочий день, большинство из них работает неполный или менее, поэтому им приходится обходить больше школ», — пояснила в пресс-релизе Хана Микульцова, заместитель директора Бенешовской начальной школы.

Изменения — через три года

Должность школьного психолога с 2005 года финансируется европейскими фондами в рамках проекта VIP Career. Так, работники получают заработную плату, например, за счет мер поддержки учащихся с особыми образовательными потребностями.

«Проблема в том, что школьные психологи теперь получают ограниченный трудовой договор, который составляет всего несколько лет на время проекта», — сказал Радек Саркози, президент Педагогической палаты, в отчете для журналистов.

Ситуация должна измениться в 2025 году, когда финансирование должности школьных психологов начнется непосредственно из государственного бюджета. По мнению Минобразования, количество психологов должно увеличиться в два раза.

Средних школ изменения не коснутся

Однако у некоторых педагогов есть замечания по поводу запланированных изменений. «Главная проблема в том, что переход на финансирование напрямую из государственного бюджета касается только начальных школ, а школьные психологи нужны и средним школам», — сказал в пресс-релизе директор средней школы в Млада-Болеславе Штефан Клима.

Количество психологов будет зависеть от количества учеников в школе.

Источник: prazska.drbna.cz