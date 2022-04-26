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Женщина из Оломоуца хотела продать кровать, но сама потеряла 170 тысяч

Женщина из Оломоуца хотела продать кровать, но сама потеряла 170 тысяч

anastasiia_kn 462
Женщина (25 лет) из Оломоуца хотела продать кровать за сумму около пяти тысяч крон. Она разместила объявление в Интернете и нашла покупателя, которым в итоге оказался мошенник. «Продажа» обошлась ей в 170 тысяч крон. Только когда он захотел больше денег, она заподозрила, что, должно быть, стала жертвой афериста, и обратилась в полицию.
Женщина из Оломоуца хотела продать кровать, но сама потеряла 170 тысяч

В начале прошлой недели мошенник написал по объявлению о продаже кровати примерно за 5000 крон, которое 25-летняя женщина опубликовала на одном из порталов.

Покупатель запросил доставку товара через транспортную компанию, указав, что в настоящее время он находится в США. Пообещал оплатить кровать сразу банковским переводом, но на определенных условиях. Он попросил автора объявления сначала оплатить предполагаемые таможенные сборы, а также расход за превышение лимита по платежной карте. Доверчивая женщина заплатила и таким образом опустошила свой счет на чем более 170 000 крон.

Через несколько дней женщине пришло сообщение с неизвестного номера телефона, в котором она прочитала, что ей следует снова заплатить пошлину. В этот момент она поняла, что, по-видимому, стала жертвой мошенника, и сообщила обо всем случившемся в оломоуцкую полицию.

Полиция расследует дело по подозрению в совершении мошенничества. Если преступника поймают, ему грозит до пяти лет лишения свободы.


Источник: novinky.cz

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Темы
преступность Оломоуц Чехия
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