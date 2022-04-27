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Карловарский кинофестиваль покажет украинские работы, приостановленные из-за войны

Карловарский кинофестиваль покажет украинские работы, приостановленные из-за войны

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Карловарский кинофестиваль поддержит украинскую киноиндустрию в сотрудничестве с Одесским кинофестивалем, который не может состояться из-за войны.
Карловарский кинофестиваль покажет украинские работы, приостановленные из-за войны

Карловарский международный кинофестиваль (KVIFF), один из старейших и самых престижных кинофестивалей в Европе, раскрыл подробности о своем 56-м мероприятии. Одной из главных особенностей программы этого года станет демонстрация солидарности с Украиной. Предстоящий кинофестиваль поддержит украинских кинематографистов и киноиндустрию, представив еще незавершенные украинские фильмы в сотрудничестве с Одесским международным кинофестивалем, который не может состояться из-за вторжения России.

Выступая перед журналистами, Криштоф Муха, исполнительный директор Карловарского фестиваля, сказал, что фестиваль, который должен состояться в июле, представит от восьми до двенадцати таких фильмов.

«Мы убеждены, что широкая солидарность с охваченной войной Украиной должна включать в себя поддержку культурной жизни Украины, которая на данный момент практически остановилась. Как кинофестиваль мы искали способы поддержки украинского кинематографа, и счастливы, что нашли форму сотрудничества с Одесским кинофестивалем», — сказал глава управления киноиндустрии Уго Росак.

Жюри Одесского кинофестиваля выберет полнометражные фильмы, почти снятые в Украине или в сотрудничестве с Украиной. По словам организаторов, чтобы попасть в программу карловарского фестиваля Works in Progress, фильмы должны соответствовать международным стандартам качества. По их словам, основной целью данной программы является представление украинских фильмов на мировом и местном рынках, привлечение внимания международных дистрибьюторов, а также поиск партнеров для будущих кинопроектов.

Одесский международный кинофестиваль, основанный в 2010 году и насчитывающий около 100 000 посетителей, является крупнейшим в Восточной Европе и странах бывшего Советского Союза. 56-й Международный кинофестиваль в Карловых Варах пройдет с 1 по 9 июля 2022 года.


Источник: expats.cz

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Темы
кино Украина Чехия Карловы Вары
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