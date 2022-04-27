Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.53
USD
23.18
RUB
0.31
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01d 15 °C
В Чехии люди боятся нового кризиса и не хотят менять работу

В Чехии люди боятся нового кризиса и не хотят менять работу

anastasiia_kn 357
Пандемию коронавируса сменила война в Украине, энергетический кризис и высокая инфляция. Драматические перемены также влияют на рынок труда в Чешской Республике. По мнению HR-специалистов, в данный момент люди не хотят менять работу, если в этом нет необходимости. Они боятся экономического кризиса и решаются на перемены только из-за значительно более высокого финансового предложения или плохого начальника. Компании, которые ищут людей, таким образом, надеются в основном на помощь украинцев.
В Чехии люди боятся нового кризиса и не хотят менять работу

Сейчас компании предлагают ряд вакансий, но соискатели не торопятся на них претендовать. Люди, у которых сейчас есть работа, не хотят ее менять. Они боятся кризиса и, возможно, небольшой конкуренции в виде беженцев из Украины. Многие компании уже ориентируются на них.

«Уже прошлой осенью было большое оживление на стороне рекрутинговых компаний. Количество вакансий было на четверть больше, чем в 2019 году. Такая ситуация продолжалась до начала войны в Украине. Сейчас есть по-прежнему огромный спрос на кандидатов, но, с другой стороны, мы видим значительное снижение откликов на предложения компаний, на целых 30% по сравнению с мартом прошлого года», — говорит Томаш Эрвин Домбровски, аналитик кадровой компании LMC.

Однако вопрос в том, как долго беспокойство по поводу развития экономики будет перевешивать растущее недовольство текущими зарплатами. По мнению HR-специалистов, главная причина, по которой даже, казалось бы, довольный сотрудник меняет место работы, — это недостаточная заработная плата.

По опросам, на это жалуются до 64% сотрудников. 

«Количество сотрудников, недовольных своей зарплатой, растет. Некоторые компании минимально увеличили ее с нового года или только планируют ее увеличить, в то время как цены растут», — подтверждает Яцек Ковалак, директор по персоналу Randstad.

Призыв к повышению заработной платы в первую очередь является реакцией на инфляцию, которая в марте превысила 12%. Кроме того, рост цен продолжится. Согласно апрельскому опросу Profesia.cz, нынешней зарплаты недостаточно для покрытия расходов примерно пятой части респондентов. Еще 21% испытывают финансовые затруднения и не знают, как будут зарабатывать в ближайшие месяцы. А 23% людей сказали, что они «потянут» повышенные базовые расходы, но должны будут пересмотреть дополнительные расходы. Лишь 19% опрошенных заявили о благополучном финансовом положении, несмотря на рост расходов.

«Средняя заработная плата в Чешской Республике выросла на четыре процента в годовом исчислении в марте и превысила 40 000 крон. Однако реальные доходы упали на два процента с учетом инфляции потребительских цен», — говорит Карел Котун из Accenture. По его словам, сложно прогнозировать, продолжится ли рост заработной платы в этом году.

Однако еще в феврале под давлением нехватки рабочей силы, согласно опросу HR Pulse, более трети работодателей рассматривали возможность прибавления «нескольких» процентов по всем направлениям. По словам Габриэлы Чаянковой из кадровой компании Stimul, текущая заработная плата находится на пике возможного. «В этой сфере я ожидаю стагнацию и, возможно, некоторое снижение затрат на оплату труда со стороны компаний», — оценивает HR-специалист.


Источник: zpravy.aktualne.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

Рассказать всем:
Темы
украинцы Украина работа Чехия
Читайте
по теме 
Беженцев привлекает работа в чешских McDonald's и Starbucks
27.04.2022 12:38 Экономика
Беженцев привлекает работа в чешских McDonald's и Starbucks
303
В Чехии участились случаи обмана украинцев при трудоустройстве
26.04.2022 20:31 Общество
В Чехии участились случаи обмана украинцев при трудоустройстве
4032
Русские в Чехии попали в «капкан». Их судьба в руках чиновников
26.04.2022 20:01 Общество
Русские в Чехии попали в «капкан». Их судьба в руках чиновников
6382
Вместо английского преподает в университете украинский. Педагог из Запорожья нашла работу в Оломоуце
26.04.2022 17:19 Политика
Вместо английского преподает в университете украинский. Педагог из Запорожья нашла работу в Оломоуце
1086
Последние новости:
27
апреля
От хакерской атаки в Чехии пострадали сайты МВД, полиции и пожарной службы
27.04.2022 13:23 Экономика
От хакерской атаки в Чехии пострадали сайты МВД, полиции и пожарной службы
186
Беженцев привлекает работа в чешских McDonald's и Starbucks
27.04.2022 12:38 Экономика
Беженцев привлекает работа в чешских McDonald's и Starbucks
303
Карловарский кинофестиваль покажет украинские работы, приостановленные из-за войны
27.04.2022 11:30 Общество
Карловарский кинофестиваль покажет украинские работы, приостановленные из-за войны
178
Водитель в Чехии остановился на шоссе D1 в левом ряду, забрался на крышу BMW и стал махать проезжавшим мимо машинам
27.04.2022 11:02 Общество
Водитель в Чехии остановился на шоссе D1 в левом ряду, забрался на крышу BMW и стал махать проезжавшим мимо машинам
478
ВИДЕО: Как выглядят новые видеотесты для получения водительских прав в Чехии
27.04.2022 10:51 Общество
ВИДЕО: Как выглядят новые видеотесты для получения водительских прав в Чехии
253
Чешские СМИ: «Газпром» полностью прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию
27.04.2022 09:06 Экономика
Чешские СМИ: «Газпром» полностью прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию
674
CzechTourism ищет платежеспособных туристов
27.04.2022 08:05 Экономика
CzechTourism ищет платежеспособных туристов
938
Парламент Чехии одобрил временное снижение акциза на дизельное топливо и бензин
27.04.2022 07:37 Экономика
Парламент Чехии одобрил временное снижение акциза на дизельное топливо и бензин
408
26
апреля
Фестиваль минипивоваров на Пражском граде
26.04.2022 20:54 Общество
Фестиваль минипивоваров на Пражском граде
835
Вместо английского преподает в университете украинский. Педагог из Запорожья нашла работу в Оломоуце
26.04.2022 17:19 Политика
Вместо английского преподает в университете украинский. Педагог из Запорожья нашла работу в Оломоуце
1086


Мобильная версия