В Чехии люди боятся нового кризиса и не хотят менять работу

Пандемию коронавируса сменила война в Украине, энергетический кризис и высокая инфляция. Драматические перемены также влияют на рынок труда в Чешской Республике. По мнению HR-специалистов, в данный момент люди не хотят менять работу, если в этом нет необходимости. Они боятся экономического кризиса и решаются на перемены только из-за значительно более высокого финансового предложения или плохого начальника. Компании, которые ищут людей, таким образом, надеются в основном на помощь украинцев.

Сейчас компании предлагают ряд вакансий, но соискатели не торопятся на них претендовать. Люди, у которых сейчас есть работа, не хотят ее менять. Они боятся кризиса и, возможно, небольшой конкуренции в виде беженцев из Украины. Многие компании уже ориентируются на них.

«Уже прошлой осенью было большое оживление на стороне рекрутинговых компаний. Количество вакансий было на четверть больше, чем в 2019 году. Такая ситуация продолжалась до начала войны в Украине. Сейчас есть по-прежнему огромный спрос на кандидатов, но, с другой стороны, мы видим значительное снижение откликов на предложения компаний, на целых 30% по сравнению с мартом прошлого года», — говорит Томаш Эрвин Домбровски, аналитик кадровой компании LMC.

Однако вопрос в том, как долго беспокойство по поводу развития экономики будет перевешивать растущее недовольство текущими зарплатами. По мнению HR-специалистов, главная причина, по которой даже, казалось бы, довольный сотрудник меняет место работы, — это недостаточная заработная плата.

По опросам, на это жалуются до 64% сотрудников.

«Количество сотрудников, недовольных своей зарплатой, растет. Некоторые компании минимально увеличили ее с нового года или только планируют ее увеличить, в то время как цены растут», — подтверждает Яцек Ковалак, директор по персоналу Randstad.

Призыв к повышению заработной платы в первую очередь является реакцией на инфляцию, которая в марте превысила 12%. Кроме того, рост цен продолжится. Согласно апрельскому опросу Profesia.cz, нынешней зарплаты недостаточно для покрытия расходов примерно пятой части респондентов. Еще 21% испытывают финансовые затруднения и не знают, как будут зарабатывать в ближайшие месяцы. А 23% людей сказали, что они «потянут» повышенные базовые расходы, но должны будут пересмотреть дополнительные расходы. Лишь 19% опрошенных заявили о благополучном финансовом положении, несмотря на рост расходов.

«Средняя заработная плата в Чешской Республике выросла на четыре процента в годовом исчислении в марте и превысила 40 000 крон. Однако реальные доходы упали на два процента с учетом инфляции потребительских цен», — говорит Карел Котун из Accenture. По его словам, сложно прогнозировать, продолжится ли рост заработной платы в этом году.

Однако еще в феврале под давлением нехватки рабочей силы, согласно опросу HR Pulse, более трети работодателей рассматривали возможность прибавления «нескольких» процентов по всем направлениям. По словам Габриэлы Чаянковой из кадровой компании Stimul, текущая заработная плата находится на пике возможного. «В этой сфере я ожидаю стагнацию и, возможно, некоторое снижение затрат на оплату труда со стороны компаний», — оценивает HR-специалист.



Источник: zpravy.aktualne.cz

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