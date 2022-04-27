Полиция разнимала драку в центре Праги. Один из полицейских ранен

В воскресенье, 24 апреля, около полуночи патруль сотрудников городской полиции проезжал по Вацлавской площади, когда они заметили потасовку между несколькими мужчинами возле KFC. Полиция решила вмешаться, и ситуация в итоге превратилась в драму.

«Когда полицейские подбежали к группе людей — один из мужчин ударил другого кулаком по голове и верхней части туловища», — сообщила пресс-секретарь полиции Ирена Сейфертова. Когда мужчин разняли , агрессор нанес кулак одному из представителей полиции, и полицейские тут же повалили его на землю.

«Но мужчина постоянно оказывал активное сопротивление, пытаясь снова напасть, поэтому на него надели наручники», — сообщила пресс-секретарь.

22-летний иностранец вдохнул 2,26 промилле, и по подозрению в совершении преступления полиция передала его полиции штата для дальнейших действий. «Раненый полицейский впоследствии был госпитализирован и признан нетрудоспособным до сих пор», — добавила пресс-секретарь.



Источник: prazska.drbna.cz

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