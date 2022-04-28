«Маглы приглашены!». В музее в Дечине выставят 600 объектов, основанных на историях о Гарри Поттере

Вы также увидите автографы актеров из экранизации мира магии и волшебства. Коллекционер получила некоторые из них, написав актерам сама с просьбой о подписи.
«Я нашла адреса в Интернете, в основном адреса актерских агентств, и написала им письмо, очень личное, и попросила их подписать», — рассказала Вендольска. Некоторых автографы она ждала более полугода. По словам коллекционера, самый большой приз — это подпись самой писательницы, которую она даже получила дважды.
Посетителей также ждет оригинальная копия знаменитой метлы Nimbus 2000, на которой летал Гарри Поттер. «Это было не совсем просто. Я ждала несколько лет, прежде чем она наконец появилась где-нибудь, чтобы я могла ее купить», — сказала коллекционер, добавив, что в мире всего 10 000 штук, и ей принадлежит номер 5278.
Вендольска приобрела некоторые из предметов в Лондоне, когда ей довелось посетить киностудии, где снимались истории о волшебнике.
На выставке также будет игровая комната, где даже маленькие магглы, которые в рассказах Поттера являются людьми без магических способностей, могут попробовать себя в роли волшебника.
Источник: ceskenoviny.cz
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